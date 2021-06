CENIDH: ¿Dónde está Violeta Granera? En Chipote no recibieron alimentos a familia

Luego que en horas de la noche del viernes, la activista opositora Violeta Granera fue sacada de su domicilio y supuestamente trasladada a las celdas de Auxilio Judicial conocido como el Chipote, esta mañana sus familiares se presentaron para llevarle alimentos a Granera, sin embargo, este no fue recibido según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenidh a través de la red social de Twitter. El CENDIH demandó a la policía a dar a conocer el paradero de Granera.



“Régimen ORMU debe informar inmediatamente el paradero de Violeta G. En el Chipote no recibieron el desayuno, ¿no se encuentra ahí? ¿Dónde está Violeta? ¡EXIGIMOS su libertad Cenidh informó estos hechos a organismos internacionales!” señala la publicación del Cenidh.

De igual manera 100% Noticias consultó al encargado del área de comunicaciones de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización a la que pertenece la opositora Violeta Granera y manifestaron que al día de hoy no tiene mas detalles sobre la activista y que no pueden asegurar de que se encuentre en el Chipote hasta que esta sea presentada.

La noche de este viernes la UNAB informó a través de un comunicado que “a las 7 pm de este viernes 11 de junio la policía se ha llevado a Violeta Granera en un vehículo no oficial. La policía no informó donde la trasladan y si sería para interrogarla por lo que se considera una persona desaparecida. Su abogado defensor no fue informado de esta acción que violenta el régimen de arresto domiciliar que se le fue impuesto” cita parte del comunicado divulgado por al UNAB.

Por su parte Tamara Dávila miembro del consejo político de la Unidad Nacional catalogo como un secuestro esta acción del régimen de Daniel Ortega en contra de Violeta Granera.

“Nos acaban de informar que Violeta Granera fue secuestrada de su casa presumimos que trasladada a las cárceles del chipote… desde la unidad nacional exigimos su integridad física, exigimos su liberación y las de todos los presos político” dijo Dávila.

CIDH preocupada por Granera

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recordó que la opositora Violeta Granera cuenta con medidas cautelares dadas por el organismo en el 2019 y expresaron su preocupación por la falta de información del paradero de Granera.

“La #CIDH/MESENI expresa preocupación sobre la situación de Violeta Granera en Nicaragua, quien permanecía bajo “casa por cárcel” en su domicilio desde 8 junio. El 11 de junio habría sido trasladada por la policía sin informar a sus familiares y abogados sobre su ubicación actual. Violeta Granera cuenta con medidas cautelares desde 2019. En tal sentido, la CIDH urge al Estado de Nicaragua informar sobre su ubicación y estado de salud; y le recuerda su deber proteger la vida e integridad de personas bajo su custodia” cita la publicación del organismo internacional.