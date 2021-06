Edgard Tijerino decide no comentar temas políticos porque opinar ahora es un "delito" en Nicaragua

El reconocido cronista deportivo Edgar Tijerino anunció este lunes en su programa Doble Play que dejará de comentar temas políticos ya que en Nicaragua opinar se ha convertido en un "delito" explicó Tijerino. La decisión, la tomó por recomendaciones de su "círculo familiar" tras la captura de seis miembros de UNAMOS, integrada por disidentes sandinistas.

“Cuando realmente uno se convierte en un problema de afectación del círculo familiar, pues está convirtiéndose en alguien incómodo y a pesar de la edad que uno pueda tener siempre molesta ser incómodo y uno no quiere alterar el sistema nervioso de la familia y lo que estamos viendo altera el sistema nervioso de un país. Un país tiene el sistema nervioso alterado, entonces yo he decidido en compromiso con la familia, apartarme de opinar que es lo que molesta en el sentido que altera, preocupa, a la familia y además evito crearle complicaciones al sitio donde trabajo, donde me han acogido” explicó Tijerino en Radio católica-

Lamentó que "cuando opinar se convierte en un delito, porque te le dan el giro que se les antoje es obvio que la gente que te rodea se preocupe, y no estamos interesados en cerrar tu vida viviendo, preocupando a los que te aprecian, nada más que la familia, así que prefiero a como decía mi abuelo ver los toros de largo” agregó el cronista deportivo.

Por tal razón Edgar dijo que “es mejor retroceder apagarse en un momento donde no se está respetando nada ni nadie y se está yendo con una ofensiva brutal que agarró a toda la gente del MRS este fin de semana, o sea fue directamente contra gente sandinista de mucho prestigio, gente sandinista de mucho currículum, gente sandinista que están en la página de la historia de esa organización y también en la historia de Nicaragua. Entonces cuando uno ve eso dice púchica estamos ante una situación extremadamente anómala una situación en la cual todos, todos estamos bajo amenazas, los que estamos afuera como opositores y los que están adentro todos se sienten amenazados”.