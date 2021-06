Tribunal de Apelaciones rechaza recurso de exhibición personal para Félix Maradiaga

El Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó el recurso de exhibición personal, que interpuso el abogado defensor Lic. José Arnulfo López Cruz a favor del precandidato a la presidencia Félix Alejandro Maradiaga Blandón y lo declaran "improcedente por encontrarse bajo detención judicial".



“La Sala Penal Uno resuelve: Declárese improcedente el recurso de exhibición personal intentado a favor de Félix Alejandro Maradiaga Blandón, por encontrarse bajo detención judicial decretada conforme la ley y en consecuencia no existe detención ilegal” cita la resolución del TAM.

Los magistrados sandinistas determinaron que "no existe la vulneración de derechos y garantías alegada, en virtud de que la audiencia de garantías relacionada se llevó a efecto dentro del término de cuarenta y ocho horas (...) siendo evidente que el recurso de exhibición personal fue interpuesto con posterioridad a la audiencia referida” asegura el Tribunal de Apelaciones.

Róger Reyes, otro de los abogados de Maradiaga consideró "arbitraria" la respuesta de los magistrados y lo consideró "violatorio porque fue en desconocimiento de su defensa, a pesar que yo estaba en las afueras indicaron que yo era el abogado de Félix. Por tanto, no podían alegar que Félix estaba sin defensa y por eso le nombraron un defensor público” dijo.

En la resolución el Tribunal asegura que "se concedió al investigado entrevista con su defensor". Algo que Reyes niega, ya que cuando se realizaba la audiencia, no se le permitió ingresar a la misma y en estos últimos seis días no ha logrado entrevistarse con su defendido.

“El día de la supuesta audiencia, pero ese día yo estaba en las afueras del complejo judicial porque de manera extrajudicial me indicaron que Félix estaba en el juzgado en la celebración de audiencia. Me trasladé de manera inmediata y las personas encargadas de informar en el complejo judicial, me indicaron que Félix no se encontraba y por ende no había audiencia” dijo Reyes a 100% Noticias.

Hace 6 días detuvieron a Félix

El pasado 8 de junio la sancionada policía sandinista detuvo al aspirante presidencial Félix Maradiaga, tras interrogatorio en el Ministerio Público donde le preguntaron si pidió sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y si tiene relaciones con el narcotráfico. Maradiaga rechazó el interrogatorio donde lo incriminaban y al momento de su detención que ocurrió a 400 metros de la Fiscalía, los policías lo golpearon fuertemente, denunció su abogado Róger Reyes, quien lo acompañaba ese día.

“Fue detenido el ciudadano FÉLIX ALEJANDRO MARADIAGA BLANDÓN, quien está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”, reza el comunicado policial.

En la "audiencia de garantías constitucionales" un judicial le impuso 90 días de cárcel, mientras se realizan las "investigaciones" de los hechos que le imputan.