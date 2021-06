Fallece el expresidente de Nicaragua Enrique Bolaños Geyer

6:10 a.m.

El expresidente Enrique Bolaños Geyer falleció la noche del lunes a los 93 años de edad, confirmaron en una publicación sus familiares a través de la cuenta de facebook de la Biblioteca que lleva su nombre. Bolaños fue presidente del país en el período 2002 al 2007 al derrotar a Daniel Ortega con 56.3%. Durante su campaña, acuñó las frases "remanguémonos las manguas" y "hagamos un trato".

"Con profundo dolor la familia del ingeniero Enrique Bolaños Geyer, expresidente de la República de Nicaragua, comunica el sensible fallecimiento de su amado padre, abuelo y bisabuelo, acaecido a las once y cinco de la noche de ayer catorce de junio" informaron sus familiares.

Bolaños falleció en su casa de El Raizón, Masaya y su familia pidió a los nicaragüenses, que por las condiciones actuales de la pandemia los acompañen con sus oraciones desde sus hogares.

"Sabemos que en otros tiempos nos acompañarían a darle el último adiós, sin embargo él, desde su quebranto de salud, llamó siempre a la prudencia y al cuido. Inspirémonos en el legado de don Enrique; el legado de los buenos nicaragüenses que pensaron más en la Patria que en ellos mismos. Es el mejor tributo que le podemos rendir" indicó su familia.

Puede leer: Sánchez le dice a Ortega que "juegue limpio" y libere a los opositores en Nicaragua

Lourdes Chamorro César, nuera de Bolaños destacó la vitalidad que tuvo Bolaños, quien tras terminar su período presidencial se dedicó a fundar la Biblioteca virtual Enrique Bolaños Geyer.

"Luego sufrió la necesidad de prestar ojos para leer y revisar los documentos que serían compartidos en su Biblioteca Virtual, que es la Biblioteca de todos ustedes. Sus pasos enérgicos e incansables que todos admiramos en aquellos largos días de su campaña presidencial, o en la Iglesia El Calvario cuando a sus 90 años todavía le tendía la mano a los amigos de su misma edad para ayudarles a bajar las gradas, se tornaron lentos y cautelosos hasta que el bastón fue reemplazado por pasos que no eran los suyos" recordó César.

Bolaños sugirió renuncia de Ortega

El expresidente Enrique Bolaños sugirió el 25 de mayo del 2018, la renuncia del dictador Daniel Ortega, a esa fecha se contabilizaban más de 70 muertos por la represión que emprendió el régimen contra los manifestantes civiles, sobre todo jóvenes.

"La salida precisamente es un nuevo gobierno" recomendó Bolaños, quien consideró en ese momento que el adelanto de las elecciones "es una buena salida, hacer plebiscito, que me vaya ya, pregunta al pueblo" dijo.

Siga leyendo: Estados Unidos anuncia más herramientas de presión a Daniel Ortega quien teme a diálogo

Bolaños hizo las cuentas y evidenció que Ortega llevaba "39 años de estar gobernando, 22 años desde arriba (de 1979-1990 y del 2007-2018) y 17 desde abajo" (1990-2006 en períodos presidenciales de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños) y comparó a Ortega con la dictadura de Somoza.

Don Enrique recomendó al pueblo "paciencia, no violencia, que ellos usen la violencia si quieren, pero nosotros no" y rechazó el argumento de Ortega que la propuesta de la Alianza cívica en negociaciones, de adelanto de elecciones fuera un "golpe de Estado", "no lo es, es diferente un golpe de Estado".

Insistió en que "ya es hora" de la salida de Ortega, "yo tengo más de 90 años de edad, él tiene 73 años, suficiente con haber gobernado 39 años, dejen a una nueva generación que emerja".

¿Sugiere a Daniel Ortega que renuncie? preguntó Jackson Orozco, periodista de 100% Noticias a Bolaños.

"Sí, sería bueno, primero crearía paz, pasaría a la historia como un hombre que lo hizo patrióticamente antes que se vaya en peores condiciones, le conviene, le conviene hacerlo" recomendó Bolaños.

El expresidente valoró de "mala" la actuación de la policía nacional, "definitivamente mala" y recordó que durante su administración hizo un "buen trabajo en moralizar a la policía". Hoy Bolaños considera que la jefatura de la policía debían de "renunciar".

La orientación, según Bolaños en su gobierno a la policía fue "no vayan a rajar ninguna cabeza, ni pegar un tiro que mas bien salgamos nosotros rajados de cabeza y no la población y lo cumplieron, no hubo ningún solo muerto, ni rajado de cabeza, el único mi hijo porque salimos a encontrar a las turbas", mencionó en referencia al episodio cuando diputados sandinistas encabezados por los ahora sancionados Gustavo Porras y Edwin Castro iban en marcha con una "turba" a casa presidencial y Bolaños salió a su paso, sin policías a darles la cara y lo atacaron con piedras.