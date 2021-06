Monseñor Báez: pueblos sufren tormentas desatadas por la ambición y crueldad de los tiranos

11:25 a.m.

Monseñor Silvio Báez, llamó este domingo a la sociedad en general a fortalecer la fe en Dios en medio de la tempestad y tormenta. "La barca de la sociedad estará más segura en la tempestad si en ella navega un pueblo que no es indiferente, que no se doblega y que no se cansa de luchar por un futuro nuevo de justicia y libertad" dijo Báez

La homilía del obispo auxiliar de Managua estuvo relacionada al miedo que sufrieron los discípulos de Jesús cuando se desató una tormenta en el lago de Galilea en que navegaban, sintieron miedo que es natural pero "El miedo se vuelve negativo cuando nos domina", mas bien el "miedo" debe tomarse como un nivel de estar "alerta" consideró Báez.

LEER MÁS: Violencia en Nicaragua por las elecciones crece, según un observatorio

"Hay también pueblos enteros que sufren dolorosas tormentas desatadas por la ambición y la crueldad de los tiranos. En esos momentos no hay que dejar que el miedo nos domine pues podemos llegar a sentirnos solos y esta es la peor tragedia" recordó Báez quien instó a mantenerse en la fe "aunque la fuerza del mal parezca una tormenta insoportable".

El régimen de Daniel Ortega ha arreciado la persecución en Nicaragua contra líderes de la oposición y empresarios. Son en estos momentos de tormenta que se debe expresar la "solidaridad" y "aprender a vivir unidos" como sociedad.

Báez agregó que "Cuando en la barca de la sociedad arrecia la tormenta de la represión y de la injusticia, hay que afrontar los fuertes vientos y las grandes olas. Para ello se necesitan políticos sacrificados que amen al pueblo, empresarios solidarios que antepongan el bien común a sus propios intereses, periodistas valientes que sirvan a la verdad y a la justicia, jóvenes que sueñen un mundo nuevo y contagien de confianza a los demás, personas que defienden la vida y sirven a sus hermanos".

SIGA LEYENDO: Esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro piden pruebas de vida

En su homilía celebrada en la Iglesia Santa Agatha de Miami, Báez reiteró que "Dios no duerme" y que "Cuando Dios parece callar, nos está hablando de otra manera. Cuando Dios parece ausente, es que está presente más allá de lo que podemos comprender".