España pide a Daniel Ortega no utilizar "excusas" para "ocultar" detención de líderes de oposición

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, pidió al dictador Daniel Ortega a dejar de utilizar "excusas" para ocultar la detención de líderes de la oposición en Nicaragua. La canciller reiteró el llamado de liberar a los presos políticos. La tarde del jueves Ortega reconoció que los 20 opositores recientemente detenidos son presos políticos al criticar que su régimen no pide a países como España, ninguna liberación de los prisiones de índole político.

"Sí me gustaría subrayar como lo hice ayer, que no se pueden utilizar excusas de ese tipo para ocultar violaciones de derechos humanos o persecuciones de líderes políticos como estamos viendo en Nicaragua y hacer un llamamiento a las autoridades nicaragüenses de liberación de los presos políticos que están sufriendo la prisión en Nicaragua, su plena participación en el proceso electoral próximo y el respeto a los derechos y libertades no solo de los políticos, si no de la prensa, de los empresarios y de la sociedad civil en general" expresó la ministra de asuntos exteriores española.

Daniel Ortega acusó a Estados Unidos y a "otras embajadas europeas" en Managua de "intromisión" en los asuntos internos para la promoción de candidaturas presidenciales de la oposición. Ortega tronó contra la Unión Europea y como de costumbre contra Estados Unidos durante la XIX cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA)

González Laya respondió a los señalamientos que hizo Ortega que los tildó de injerencistas por demandar la liberación de los presos políticos.

"Todos los diplomáticos españoles cumplen escrupulosamente con sus obligaciones bajo la convención de Viena de relaciones diplomáticas y consulares siempre dentro del marco de respeto de los países que representan a España, escrupulosamente respetando las reglas del juego internacionales" defendió la canciller de España.

"La Unión Europea, que entreguemos los presos porque si no nos van a dar una gran lección, nos van a aplicar grandes sanciones, así lo dicen tranquilamente. ¿Acaso nosotros le hemos pedido a los europeos que pongan en libertad a los presos políticos que tienen en Europa?" cuestionó Ortega.