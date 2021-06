Rosario Murillo enfila sus cañones contra periodistas a quienes tildó de "terroristas de la comunicación"

La sancionada vicepresidente, Rosario Murillo, señaló a los periodistas independientes de “terroristas de la comunicación” por supuestamente convertir el espacio de comunicación en espacio de “intimidación y destrucción”. Los hijos de la pareja dictatorial controlan los principales canales de televisión y radioemisoras del país, entre ellos, Canal 4, Canal Tn8, Canal 13, entre otros.

En su acostumbrada intervención, Murillo manifestó que algunos periodistas creen que ser “comunicador” es tener “carta de impunidad”, al mismo tiempo que los señaló de “terroristas de la comunicación”.

“Los chachalacos, parlanchines urracas se mueven, se desplazan como terroristas de la comunicación, las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad para convertir los espacios de comunicación en espacio de intimidación y destrucción de la tranquilidad, espacios de destrucción masiva”, manifestó

Según Murillo, los periodistas responden supuestamente a “agendas imperialistas”, pero se olvida que sus hijos controlan los principales canales de televisión y radioemisoras del país.

“Espacios mediáticos que tienen una sola perspectiva, un solo enfoque imperialista, colonialistas y que responden a los intereses y a los designios de los colonialistas y los imperialistas, pero bueno ser periodista es ser veraz, responsable, es comunicar los hechos sin sesgos y sobre todo sin agendas políticas de una cultura masiva, desgraciadamente de odio, cultura de odio que destilan los medios internacionales de comunicación”, profirió.

Al mismo tiempo, la vicemandataria advirtió que no permitirán que esa “cultura” se instale en el país “los chachalacos, las urracas parlanchinas todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente, que calidad humana la que muestran las chachalacas, las urracas parlanchinas, si no es una cosa es otra, pero siempre están instalando queriendo instalar temor (...) esa cultura de odio no puede penetrar en países como el nuestro porque somos de fe de solidaridad esa cultura de odio hay que decirle va para atrás, va de retro Satanás”, dijo

“Respeto procesos electorales”

En respuesta a los llamados de la comunidad internacional, la vocera oficial del partido gobernante exigió respeto a los procesos electorales, justificando que están regidos bajo normas internacionales y nacionales.

“Aquí no hay rendición, aquí no hay un paso atrás, luchamos contra los enemigos de la humanidad luchamos con valores humanos y luchamos para vencer y vamos adelante con nuestros procesos sociales económicos (...) esos caminos de soberanía electoral de acuerdo con las normas internacionales y nacionales, de acuerdo con nuestras leyes con nuestra soberanía nacional que defendemos con la dignidad”, expresó