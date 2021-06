Posible postulación de Pedro Joaquín Chamorro detonante para arresto arbitrario

Tras la detención del exdiputado y miembro del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Pedro Joaquín Chamorro Barrios, su esposa Marta Lucía Urcuyo, considera que una posible “postulación” podría haber sido el detonante para el arresto arbitrario.

En una entrevista a La Prensa, Urcuyo manifestó que recientemente Chamorro brindó una entrevista a la cadena internacional de televisión CNN, en la que no descartó aceptar un cargo político si en algún momento se lo solicitaban.

“No sé si eso tuvo algo que ver, Pedro no anda buscando eso, Pedro ya -a sus casi 70 años de edad- está en una posición de madurez, de asesor, de consejero porque se sentía que ya era ese su momento, él cree en la juventud y les está dando espacio”, expresó Urcuyo a La Prensa.

Además, su cónyuge rechazó las imputaciones contra Chamorro bajo la Ley No 1055 o “Traición a la patria" por supuestamente realizar actos que “menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”

LEER MÁS: Gioconda Belli compara a Ortega con un "reyezuelo" tras arresto de opositor

“Pedro ha sido muy respetuoso, nunca jamás ha llamado y ha aplaudido las sanciones porque él me lo ha dicho y él lo dice, que a él no le nace pedir sanciones para Nicaragua, no es una persona confrontativa y por eso nos extraña la detención”, dijo Urcuyo.

Asimismo, la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli dijo que Daniel Ortega teme enfrentar en las elecciones generales a los hijos de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro.

“La captura y acusación contra Pedro Chamorro por la sola posibilidad de que fuera candidato de su partido CxL demuestra que no habrá quien ponga ese partido que no echen preso. Es una bofetada del reyezuelo a Nicaragua y a la comunidad internacional. El único "soberano" es el”, escribió Belli.

SEGUIR LEYENDO: "Régimen de Nicaragua es como una serpiente": congresista de EE. UU.

A juicio de Belli, Ortega le teme en especial a las candidaturas de la familia del héroe nicaragüense asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.

"La familia de Pedro Joaquín Chamorro (Cardenal) le hace honor a su papá. Hijos de tigre salieron todos rayados. La dictadura les teme. Igual que Somoza le temía al padre", sostuvo Belli.

Chamorro Barrios es el detenido número 21 en la ola de detenciones que ejecuta la policía en las últimas semanas principalmente contra opositores.