Nicaragua recibe un lote de 100.000 dosis de Sputnik V enviadas por Rusia

Managua, 2 jul (EFE).- Nicaragua recibió este viernes un nuevo lote de vacunas Sputnik V contra la covid-19, compuesto por 100.000 dosis, que serán aplicadas “de inmediato”, informó la vicepresidenta, Rosario Murillo.



“Llegó, se recibió, y se aplicará de inmediato, otras 100.000 dosis”, dijo Murillo, a través de medios del Gobierno.

El lote de vacunas rusas está compuesto de “primeras dosis”, y fue recibido este mediodía en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, según informó la también esposa del presidente Daniel Ortega.



Nicaragua también había recibido un cargamento de 120.000 dosis de la fórmula Sputnik V el 16 de junio pasado, que consistía en segundas dosis, de acuerdo con la información oficial.



La aplicación de la segunda dosis de las Sputnik V comenzó el 2 de junio pasado, luego de un retraso previamente anunciado por el Gobierno de Nicaragua, que no puso en riesgo la salud de los vacunados, indicaron las autoridades en su momento.



El de este viernes es el cuarto lote de vacunas que ha recibido Nicaragua desde Rusia, tras los cargamentos obtenidos en febrero, marzo y junio pasados, conforme la información brindada por el Gobierno local.



La cantidad total de vacunas Sputnik V no ha sido divulgada por las autoridades nicaragüenses.



Este mismo viernes las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) anunciaron que la edad de acceso a las vacunas contra la covid-19 en Nicaragua bajó de 55 a 50 años, y también podrán ser vacunados los pacientes de cáncer o problemas del corazón independientemente de su edad.



La vacunación para personas de 50 años o más iniciará mañana sábado en los municipios de Managua, Matagalpa y Río Blanco, los dos últimos ubicados en el norte de Nicaragua.

Este segmento será inyectado con las primeras dosis de las vacunas Sptunik V, así como de la fórmula Covishield.



Con el último lote de Sputnik V, Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes, ahora ya recibido 625.000 dosis de vacunas contra la covid-19, de diferentes fabricantes, la mayoría por donaciones del mecanismo Covax, de la India, y de la misma Rusia.



Según el más reciente reporte del Minsa, emitido el pasado martes, la pandemia ha dejado 191 muertos y 8.379 los casos confirmados.



Los datos del Minsa están por debajo de los que reporta el independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, que la semana pasada estableció en 3.418 los fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 17.939 casos sospechosos.