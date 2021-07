Periodista David Quintana oficializa su exilio, por amenazas de sandinistas

El periodista independiente y director del medio digital Boletín Ecológico, David Quintana hizo público la decisión de pedir refugio en un país de Centroamérica que no precisó, debido a las constantes amenazas, y agresiones de las que ha sido víctima por parte de fanáticos sandinistas por informar a través de su plataforma digital.

“En realidad que llegó el momento en que uno tiene que pensar en salvar su vida, llegó el momento en el que uno tiene que considerar resguardarse para poder seguir informando al pueblo de Nicaragua. No hacemos nada preso, no hacemos nada muertos, así que en este momento considero que hay que tomar una pausa de mi trabajo, una pausa desde otro sitio de Centroamérica y pedir refugio" informó Quintana.

Lea Además: Periodista David Quintana pide apoyo para pagar 200 días multa impuesto por juez sandinista

El periodista considera que aguantó los " momentos difíciles" de la represión del régimen en Nicaragua.

"A lo largo de más de 3 años que tiene todo esta lucha cívica estuve aguantando, estuve soportando, estuve pues esperando que toda la situación en Nicaragua se mejorara” explicó el comunicado a través de un video difundido en las redes sociales del Boletín Ecológico.



De igual menera alertó que “ya no hay seguridad para mi trabajo, hay muchas amenazas de muerte hacia mi persona por redes sociales y también sobre una supuesta captura así que considero que el fanatismo me está exiliando, el fanatismo fue el que me robó mis equipos en varias ocasiones, el fanatismo fue que él me golpeó en muchas ocasiones, el fanatismo es el que me hirió en muchas ocasiones y ustedes han sido testigo de eso y el fanatismo es el que me obliga el día de ahora pedir refugio en Centroamérica".

Quintana responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de "alimentar" con su "discurso de odio" a los fanáticos que los siguen.

Lea Además: Declaran culpable por calumnias al periodista David Quintana

"Fue el que me obliga a esta situación que obviamente lo que hace fortalecer el trabajo de la prensa independiente” continuó exponiendo Quintana.

Por otro lado, David Quintana considera que pese a que el trabajo periodístico no se pueda hacer desde adentro del Nicaragua seguirá informando a través de su plataforma digital desde el país en donde pidió refugio.

“Cierto de que no se puede hacer el trabajo en Nicaragua directamente, pero sí vamos a seguirlo haciendo porque cada nicaragüense tiene un teléfono y su mano y vamos a seguir informando en el boletín ecológico” finalizó diciendo Quintana.