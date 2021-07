Madre de líderes estudiantiles a Daniel Ortega: "los asesinos son los que gobiernan, nuestros hijos son inocentes"

Lesbia Alfaro Silva, madre de Lesther Alemán, narró la noche de “terror” que vivió durante el allanamiento y secuestro de su hijo, quien saltó a la palestra pública por increpar al dictador, Daniel Ortega, en el inicio de un fallido diálogo nacional hace tres años. Al mismo tiempo, su progenitora sostiene la inocencia de su hijo “los asesinos son ellos, los que gobiernan”.

“Estoy muy orgullosa, sé que mi hijo es muy inocente de lo que lo están acusando sólo por levantar su voz, se lo llevaron secuestrado porque no andaban ninguna orden de captura”, expresó Alfaro desde una conferencia de prensa en Ciudadanos por la Libertad (CxL).

LEER MÁS: Embajador de EEUU: un gobierno sólo se elige en comicios libres

La progenitora dijo que la policía llegó como si fueran a capturar a un “narcotraficante” “Yo andaba trayendo unas cosas en la casa (..) cuando llega la policía como que mi hijo era un narcotraficante, 6 patrullas los oficiales se tiraron agarraron a golpes el portón, salí pregunté ¿qué es lo que pasaba? que buscaban”.

Alfaro denunció que la policía golpeó a su hijo durante el secuestro “Cuando abrimos el portón lo agarraron y lo iban golpeando, yo salgo y le dije que no lo golpearan porque mi hijo no es ningún asesino, mi hijo no tiene sus manos manchadas de sangre como la tienen ustedes y en eso un policía me aventó y Lesther le grito no vuelvas a golpear a mi madre, se metieron tomaron foto y luego se retiraron”.

La madre de Alemán dijo que en Nicaragua los únicos asesinos son Daniel Ortega y Rosario Murillo porque su hijo es un estudiante con excelencia académica de la Universidad Centroamericana (UCA).

“Yo grité a mi hijo que fuera fuertemente, que fuera valiente que no se preocupara, él es inocente lo acusan de tomarse universidades, él sacó su carrera en la Universidad Centroamericana con excelencia académica con su frente en alto, quiere una Nicaragua libre, esto tiene que continuar porque no vamos a doblegarnos, el que quede tiene que estar firme les pido a todos que hay que continuar (...) Los asesinos son ellos, los que gobiernan pero no nuestros hijos, nuestros hijos son inocentes porque son estudiantes con excelencia académica con promedio en alto”.

Ortega superó a Somoza

Heidi Francis Meza Torres, Madre de Max Jerez, considera “inaudito” la ola de arrestos contra las voces disidentes, y pidió seguir luchando por una Nicaragua con justicia y democracia.

“Arbitrariedades comete el gobierno contra los líderes que se enfrentan, como madre me duele, pero tenemos que tener fe y fuerza (...) horas antes de su detención me llamó que tenían asedio hombres vestidos de civil y motorizado, mamá creo que hoy me detienen sea fuerte, esté tranquila, tiene que ser fuerte no quiero que se enferme por estar pensando”, contó Meza.

SEGUIR LEYENDO: Mentiras del canciller Moncada: se declaran perseguidos y niegan que existan precandidatos presidenciales presos

Según la progenitora, el régimen de Daniel Ortega superó a la dictadura de Anastasio Somoza “esto tiene que cambiar, el 7 de noviembre tenemos que estar celebrando el triunfo, el triunfo de una Nicaragua libre”.

Dolly Mora, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), afirmó que continuarán en la lucha porque es una carrera de relevos “No tenemos miedo, estamos fuertes, estamos decididos a continuar por nuestros amigos, por Nicaragua, nosotros hemos asumido con mucha responsabilidad y de manera frontal decidimos no irnos del país y no lo vamos a hacer (...) No tenemos miedo vamos a seguir de manera frontal”.

LEER MÁS: Borrell: “Me produce repugnancia comparar situación en Nicaragua con España”

Mientras, la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) Kitty Monterrey, dijo que van a aguantar hasta el último momento por librar una lucha cívica y pacífica en las urnas “hay que seguir no importa lo que pase, tendrán que detener a 6 millones de nicaragüense, va a ser imposible, todos estamos dispuestos a seguir en la mejor forma de resistencia, en seguir adelante no le vamos a faltar al respeto a los que están presos, a las madres que nos acompañan, es una enorme responsabilidad con Nicaragua y no les vamos a fallar, vamos a hacer todo lo posible para aguantar hasta el último momento vamos a resistir ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios nos va ayudar”.