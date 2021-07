8:32 a.m.

"Como fieles discípulos del Señor no podemos abandonar nuestra misión profética de anunciar la verdad y de denunciar el pecado como Juan el Bautista" dice Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua.

La iglesia católica en Nicaragua, a través de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, demandó nuevamente la liberación de los presos políticos y líderes de la oposición, para la "inmediata restitución de sus derechos civiles", además de lamentar la migración de jóvenes producto dela persecución del régimen de Daniel Ortega.

"No abusen de la gente, no hagan denuncias falsas" recordaron las palabras de Juan el Bautista cuando unos soldados le preguntaron qué debían de hacer para su conversión. "Como fieles discípulos del Señor no podemos abandonar nuestra misión profética de anunciar la verdad y de denunciar el pecado como Juan el Bautista" agregaron.

En el contexto electoral expresaron que "debemos exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que las elecciones sean creíbles, justas y transparente".

Desde el pasado 2 de junio el régimen de Daniel Ortega comenzó una cacería de líderes de la oposición, actualmente hay 26 secuestrados, que no tienen acceso a sus abogados ni reciben visita de sus familiares. Nuevamente la Iglesia católica abogó por su liberación.

"Como cristianos abogamos por el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada en comicios libres, por el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, de los injustamente detenidos y por la inmediata restitución de sus derechos civiles" dice el mensaje de la Comisión de Justicia y Paz.

Migración causa tristeza

Tras la radicalización del régimen de Daniel Ortega, miles de nicaragüenses han tenido que emigrar a países como Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos. La migración hacia el norte es más acentuada por las oportunidades que podrían tener al pisar suelos estadounidense, bajo el riesgo de caer en manos de coyotes que los puedan dejar abandonados en el desierto.

"Con tristeza constatamos nuevamente la migración de nicaragüenses en su gran mayoría jóvenes por persecuciones políticas" lamentó la Comisión de la Iglesia católica.

Recordaron la homilía del pasado domingo de Monseñor Rolando Álvarez quien se refirió a que Nicaragua se desangra por la represión, migración y las noches de terror por las detenciones que realiza la policía sandinistas en horario nocturno, y sin orden de captura.

"Hoy Nicaragua no solo tiene miedo, tiene terror, angustia y zozobra. ¡Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado a un túnel, a una noche de oscuridad! ¡Cuánto miedo en la noche! La noche se ha convertido en sinónimo de miedo y terror" denunció el obispo Álvarez en su homilía.

Cardenal: quieren quitar fortaleza a iglesia

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, afirmó el pasado domingo que en el país hay personas que “quieren quitar fortaleza a la iglesia”, en medio de la crisis sociopolítica local encrudecida con una ola de arrestos de líderes opositores.



“Hoy sentimos, en muchos momentos, personas que nos atacan, que atacan al papa (Francisco), que de una u otra forma, quieren quitar fortaleza a la iglesia, nos insultan, nos persiguen, nos calumnian, pero todo eso queda en el vacío cuando tenemos fuertemente nuestra esperanza y confianza en el Señor”, dijo Brenes, en su misa dominical, sin mencionar nombres.



Aunque la ola de arrestos por temas políticos hasta ahora solamente ha afectado a líderes opositores y algunos de sus empleados, personas que se identifican como seguidores del presidente Daniel Ortega han insistido públicamente en que los obispos también podrían ser detenidos.



“Vivimos, en medio de las dificultades, de los insultos, de las privaciones, de las persecuciones, de las calumnias”, sostuvo Brenes.