William Grigsby anuncia que “falta lo más grueso” de la persecución en Nicaragua

“Aquí vamos en la hoja de ruta, va con sus plazos, falta lo más grueso, hay que tener paciencia” anunció el propagandista sandinista William Grigsby, emisario del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para amenazar a los opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.

“Nosotros tenemos una hoja de ruta y la vamos cumpliendo, la fase más apretada es la de ahora, en términos internacionales, eso se va a revertir en breve, pero no hay que cejar, todos en piña alrededor de Daniel” dijo Grigsby al reconocer tácitamente el rechazo de la comunidad internacional por las detenciones arbitrarias de 26 líderes de la oposición en Nicaragua.

LEER MÁS: “El exilio o la cárcel”: opositores se debaten entre salir de Nicaragua o resistir

Grigsby quien anima a los fanáticos seguidores de Ortega y Murillo y trata de levantarles la moral, atacó hasta a sus antiguos aliados como Argentina y México que han demandado la liberación de los opositores y el derecho al pueblo a elegir en libertad.

“Ya dejen déjense de andarnos manoseando ustedes los españolitos, europeos, no me interesa que tengan riales, respéteme, vos yanqui, vos mexicano, vos argentino, los tiquitos, una corrupción que hay en esa Costa Rica, es un desastre esa Costa Rica” señaló.

Según el periodista oficialista el Ministerio público está elaborando un “voluminoso expediente” contra los 26 detenidos, para que sea “inapelable, lapidario” la supuesta “conspiración”.

Y como de costumbre lanzó sus amenazas hacia los periodistas independientes a quienes tilda de "sicarios" que "se hacen las víctimas".

"Como decía Rosario (Murillo) la semana pasada, basta ya de estarle permitiendo tantas mentiras a estas chachalacas, y es verdad, hay que aplicarles la ley" en referencia a la ley de ciberdelitos o ley mordaza, o la que le aplicaron al colega Miguel Mendoza, la ley de "soberanía" o "traición a la patria".

Grigsby tilda de “fábula” masacre del 2018

El comentarista sandinista quien durante la represión del 2018 responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo por la masacre de jóvenes, ahora dice que lo ocurrido es una “fábula” de la oposición, para justificar la narrativa de “golpe de estado”, que en la mente de los dictadores, se estaba gestando nuevamente este año.

LEER MÁS: Iglesia católica: "no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas", lamentan migración por persecución

“Ellos han inventado una historia, es la que han exportado, una fábula” afirmó y dice que el escritor, poeta y dramaturgo francés Julio Verne “se les quedo pequeño (…) la última parte de la fábula, yo no te la voy a contar, vos la conoces mejor que yo, toda la fábula de lo que ocurrió en 2018, la fábula de ahora, que es una dictadura que no permite elecciones libres, que no nos permite participar y metió presos a los candidatos de la oposición” manifestó el comentarista oficialista en sintonía con Ortega y Murillo que no reconocen como precandidatos presidenciales a los detenidos.

En 2018 Grigsby dijo que las víctimas dela represión “Son jóvenes el 95% de los muertos son cipotes, niños, son jóvenes el 95% de los muertos (...) La inicial responsabilidad la tiene el presidente Daniel Ortega porque no supo responder políticamente a las protestas de los estudiantes en la primera semana, hay derecho a la movilización y los cachimbearon y les pegaron en el camino de oriente y después en la UNI, no supo responder políticamente a ese desafío, no sé cómo llamarlo, a esa expresión de protesta legítima de la juventud por su derecho a movilizarse”.