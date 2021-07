Rosario Murillo amenaza a médicos y periodistas: "todo se paga en la vida"

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo amenazó a médicos y periodistas por supuestamente “cantar malignidades”, en referencia a las cifras del avance del coronavirus. El independiente Observatorio Ciudadano acumula 18.123 casos sospechosos y unas 3.453 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19.

“A las chachalacas que disfrutan hacer daño sobre los temas de salud les decimos, ni pudieron ni podrán, cálmense, esos chachalacos que disfrutan alarmando a la gente porque en la vida todo se paga y si hacemos daño, daño nos llegará, no nos expongamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones hagamos el bien”, advirtió Murillo

En su acostumbrada intervención, Murillo amenazó al gremio médico de “aterrorizar” supuestamente a la población con “falsos pronósticos” y “falsas encuestas”.

“Dejar de hacerle daño al pueblo, a la familia, aterrorizando falsos médicos con falsos pronósticos, con falsas encuestas, noticias falsas, ya lo hemos dicho medios de comunicación que nosotros llamamos chachalacos, urracas parlanchinas que se dedican a cantar únicamente malignidades, y bueno reiteramos todo se paga”, dijo Murillo.

La sancionada vice presidenta expresó que hay que “hacer el bien” “todos somos efímeros en la vida, la vida de los seres humanos tránsito y ahora decimos todo se paga en la vida, el que hace mal le llega mal y es así no hay otra verdad, son verdades de nuestra experiencia de vida la mayoría de los seres humanos”.

Murillo siempre negó pandemia y entierros

En mayo del 2020, la sancionada vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo amenazó a los “Grandes Comunicadores” por pretender imponer la “pandemia de la irracionalidad del odio” al crear falsas realidades en torno a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua.

Según Murillo, a falta de ideas y propuestas pretenden seguir creando realidades falsas con supuestas noticias falsas “usan videos de otros países, haciendo creer que son videos de Nicaragua, ya los conocemos, lo vivimos, lo padecimos, lo sufrimos en el 2018; pero no pudieron ni podrán, porque con la verdad y la paz no se debe jugar, un pecado abominable jugar con la verdad, jugar con falsedades que hacen daño a la gente, son pecados eso no es ser una persona de bien, esas son personas malas y perversas” manifestó Murillo, en referencia a las publicaciones de entierros exprés que han sido documentados por la población.