Rosario Murillo habla de "falso testimonio" tras exhortación de Iglesia católica "no hagan denuncias falsas" sobre opositores detenidos

Luego que el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que piden ampliar sanciones contra el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo por ordenar arrestos arbitrarios contra líderes opositores por supuesta "traición a la patria", la sancionada vicepresidenta pidió hablar con la "verdad" y dejar a un lado los "falsos testimonios".

En su acostumbrada intervención, Murillo dijo "Nuestro padre celestial que bendice el bien común nos enseña a vivir con verdad, no nos habla de falsos testimonios, ni mentir eso está en contra de los mandamientos de la ley de Dios, nuestro padre celestial que nos manda a desarrollar una agenda de bien común no de malignidad que nos mandan a vivir como hermanos no a pelearnos"

LEER MÁS: Rusia acuerpa a Daniel Ortega y acusa a EEUU de "injerencia" para derrocarlo

A Pesar que Murillo supuestamente rechaza los "falsos testimonios", en el último mes persiguió, encarceló y acusó a casi una treintena de líderes opositores por supuesta "traición a la patria" bajo la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz.

Esta semana la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, demandó la liberación de los presos políticos y líderes de la oposición, para la "inmediata restitución de sus derechos civiles", y pidió no abusar de las denuncias falsas.

"No abusen de la gente, no hagan denuncias falsas" al recordar las palabras de Juan el Bautista. La Arquidiócesis de Managua pidió la liberación de los presos y restitución de sus derechos civiles y políticos.

SEGUIR LEYENDO: Represión se agrava durante contexto electoral en Nicaragua, denuncian ante Consejo de DDHH

"Hoy sentimos, en muchos momentos, personas que nos atacan, que atacan al papa (Francisco), que de una u otra forma, quieren quitar fortaleza a la iglesia, nos insultan, nos persiguen, nos calumnian, pero todo eso queda en el vacío cuando tenemos fuertemente nuestra esperanza y confianza en el Señor”, dijo el Cardenal Leopoldo Brenes, en su misa dominical, sin mencionar nombres.