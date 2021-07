Familiares de presos políticos denuncian insalubridad, falta de atención médica y torturas

Familiares de los más de 140 presos y presas políticas denunciaron condiciones de insalubridad, falta de atención médica y torturas. En el caso de los 24 opositores capturados recientemente no han tenido derecho a visita familiar, por lo cual demandaron la liberación inmediata de los prisioneros del régimen de Daniel Ortega.

En una conferencia de prensa, diversas organizaciones de familiares de las más de 134 personas presas políticas enviaron dos mensajes, primero, denunciar las condiciones altamente vulnerables en que se encuentran los reos.

“Hoy pedimos que puedan hacer eco de la injusticia, la impotencia, los abusos a sus derechos humanos y el dolor que todas y todos estamos viviendo”, dijeron

Según las organizaciones, el 35% de las personas presas políticas fueron capturadas entre 2018 y 2019, algunos con casi tres años presos. “El periodo promedio que llevan en prisión las personas capturadas luego de 2018 es de 405 días y muchos han sido juzgados dos veces por el mismo delito”

Por otro lado, los familiares explicaron que algunas familias tienen más de un reo detenido, y el sistema les asigna fechas distintas para las visitas “se ven obligadas a ausentarse de sus viviendas y trabajos durante varios días, con consecuencias económicas, físicas y emocionales”.

A esto se suma, que los funcionarios del Sistema Penitenciario obligan a los familiares a firmar documentos en que afirman que han recibido un buen trato, de lo contrario les niegan el derecho a las visitas “Sabemos que esto no es cierto y es una táctica más de represión, desgaste y chantaje de la dictadura”.

Asimismo, las organizaciones señalan que en las cárceles no existe atención médica, y las condiciones de salubridad son pésimas “las personas encarceladas padecen toda clase de males crónicos, adquiridos o provocados en su situación de cautiverio. Sabemos que algunos presos han presentado padecimientos, pero no reciben atención oportuna ni se les permite el acceso a los medicamentos que sus familiares les llevan”

Últimos arrestos

En el caso de los 27 líderes opositores capturados recientemente no han tenido derecho a visita, lo cual genera angustia “Muchos de ellos llevan ya más de 40 días secuestrados e incomunicados. Esto es una forma de tortura tanto para quienes están injustamente detenidos, como para nosotras y nosotros sus familiares. La angustia de no saber en qué condiciones se encuentran, y de no saber cómo responder a esta desgarradora separación forzada que causa que sus hijos e hijas, en muchos casos menores, continúan preguntado dónde están o cuando los podrán ver”, indicaron

A Kitty Monterrey

En un segundo mensaje, las organizaciones sostiene que permanecen juntos en la exigencia de libertad “la diferencia lejos de hacernos más débiles nos fortalece, y esperamos esa sea lo forma en la que sigamos enfrentando y resistiendo a esta dictadura hasta lograr la libertad de todos las y los pesos políticos, democracia y justicia sin impunidad en Nicaragua”

Además, Rodrigo Navarrete , tio del preso Jaime Navarrete hizo un llamado a la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey a ponerse en los “zapatos” de los prisioneros.

“Señora Monterrey dónde están sus sentimientos humanos no le duele la integridad física de los que han sido apresados es más importante para usted un curul que la libertad de los presos políticos, la oprobiosa farsa electoral usted insiste qué es el camino ¿Cuál camino? será el camino de su bienestar, déjeme decirle a usted señora vaya sola y deje de hablar en nombre de un pueblo con un apoyo que no tiene usted con su complicidad ha matado el sueño de los nicaragüenses que gritan libertad”, dijo Navarrete.