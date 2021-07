Báez: "Hay quienes ejercen el poder sin compasión, condenan a la gente a la pobreza y reprimen en modo criminal"

11:40 a.m.

Monseñor Silvio Báez llamó a los creyentes a descansar en Jesús y confiar en medio de los problemas y preocupaciones, al mismo tiempo, lamentó la carencia de liderazgos confiables porque quienes llegan al poder no tienen compasión por el pueblo.

En su homilía, Báez explicó a los creyentes que descansar no es solo hacer un “break” para reponer las energías gastadas, sino que permite regenerar todo nuestro ser. “Descansamos cuando la mente, el cuerpo y el corazón recuperan vitalidad y serenidad. Descansamos cuando relativizamos los problemas y las preocupaciones, colocándolos en el horizonte más amplio de la vida”.

En referencia al pasaje bíblico en Marcos 6:34 en el cual Jesús observó desesperanza en las muchedumbres de hombres y mujeres sin voz, sin rostro y sin importancia social “Delante del desamparo y el dolor de aquella gente Jesús “se compadeció”, se conmovió interiormente a tal punto que llegó a sentir como propios los dolores y las angustias de aquellas personas”.

En este sentido, Monseñor Báez lamentó la falta de compasión de los hombres que llegan al poder debido a que condenan a la gente a la pobreza y represión criminal.

“Muchos de nuestros países viven como “ovejas que no tienen pastor”, no solo a causa de la escandalosa carencia de liderazgo confiable, sino también porque quienes llegan al poder no tienen compasión por el pueblo”, dijo Báez.

Para el religioso, cuando hay compasión en la política, se respeta la dignidad de cada persona, se busca el bienestar de todos, se promueve la libertad y se propicia la pluralidad social como una riqueza. “Cuando falta la compasión, se atropellan los derechos humanos, se siembra el odio y el miedo, se explota con crueldad y se busca imponer la uniformidad ideológica y partidaria por la fuerza”

Según Báez, quienes ejercen el “poder” sin compasión, “viven obsesionados por conservarlo. Para lograrlo despojan de la libertad al pueblo, condenan a la gente a la pobreza y reprimen en modo criminal. En algunos de nuestros países, la falta de compasión por el pueblo ha hecho que la política esté determinada por intereses oscuros y mezquinos que convierten a los gobernantes en delincuentes legalizados y saqueadores estatales”

Ante esto, el religioso, invitó a los fieles a nunca olvidar la compasión “Como verdadero pastor, Jesús no fue indiferente ante el dolor y la opresión que padecía aquella gente.Jesús sigue mirando con compasión a los pueblos oprimidos y no deja de sostener con su amor sus anhelos de liberación”

“La Iglesia está llamada a ser una comunidad que proporcione un espacio de descanso a la humanidad agobiada. La Iglesia está llamada a ser también una comunidad que acompañe con solidaridad, con su palabra profética y con compasión a los pueblos que viven como ovejas que no tienen pastor”, concluyó Báez.