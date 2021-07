Impunidad a un año del asesinato de Jorge Rugama por gritar "¡Viva Nicaragua Libre!"

Este 19 de julio se conmemora un año del asesinato de Jorge Luis Rugama Rizo, quien recibió un disparo por gritar "Viva Nicaragua Libre", al momento en que pasaba por su casa en La Trinidad, Estelí una caravana del Frente sandinista. En este grupo estaba su asesino, Abner Pineda, un trabajador de la alcaldía de Estelí y que fue identificado como paramilitar.

Pese a todas las pruebas que fue un asesinato, Pineda está en libertad. Fue declarado culpable por el juez Erick Laguna por homicidio imprudente, y lo condenó a un año de prisión, aunque automáticamente ordenó suspender la condena y liberarlo de “inmediato”.

Para la familia de Rugama y el abogado el Dr. Ebert Acevedo, de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, (CPDH), esto fue una "burla".

"El gobierno es esa la gente que necesita, a los asesinos...que le den un carnet para que lo identifiquen como asesino, todo lo que dijeron testigos es mentira, como madre no me quedo tranquila" reaccionó ante la aberrante sentencia Luisa Emilia Rizo, madre de Jorge Luis Rugama.

"Un juicio arbitrario donde la fiscalía estuvo pasiva, aun así nosotros logramos demostrar que era un asesinato" aseguró Acevedo.

A un año del asesinato de Pineda, el Dr. Acevedo recuerda que decidió presentarse como "acusador particular adherido" por la desconfianza en el Ministerio Público de que realmente representara a la víctima, en este caso a la familia de Rugama.

"Sabíamos que el Ministerio Público son afines al partido Frente sandinista, no iban hacer lo posible por buscar una condena en contra de Abner Pineda y eso se vio así cuando el Ministerio Público presentó una acusación por homicidio cuando nosotros lo teníamos tipificado como asesinato agravado" dijo a 100% Noticias Acevedo.

Irregularidades del caso

El abogado de la CPDH, Ebert Acevedo, cuestionó las atenuantes que el juez utilizó para otorgarle el beneficio de suspensión de pena a Pineda “es tan aberrante esta sentencia que el juez en su afán de querer de exculpar otorgar este beneficio al señor Abner Pineda, presenta unas atenuantes ridículas que ningún estudiante de derecho hubiera hecho".

Las atenuantes que utilizó el judicial fue que Pineda no posee antecedentes penales, es reo primario, que no posee antecedentes y que tuvo un "estado de arrebato, dice que porque el señor Abner Pineda andaba en estado de ebriedad, eso le causó un estado de arrebato lo que provocó que le quitara la vida al señor Jorge Luis Rugama” cuestionó Acevedo.

"Lo más aberrante que comete el juez y donde se deja ver su parcialidad política es cuando dice que Abner Pineda presenta cuadros clínicos a raíz de los sucesos (...) del fallido golpe de estado en abril del 2018" y eso lo escribió el judicial en negrilla denunció el doctor Acevedo.

El abogado de la CPDH, también recordó que el "perito balístico estableció que esa arma no se podía haber disparado por error que tuvo que haber sido manipulado intencionalmente por Abner Pineda lo que se convertía en un homicidio intencional, nosotros mantenemos que fue un asesinato agravado".

Proceso no se ha cerrado

El proceso judicial continúa, pero desde el Tribunal de Apelaciones en Estelí, todavía no elevan el caso a la Corte Suprema de Justicia explicó Acevedo.

"Aún aun no se ha cerrado, como acusador particular adherido interpusimos un recurso extraordinario de casación, ante el Tribunal de Apelaciones, sala penal de la ciudad de Esteli y estos no han resuelto, no han escuchado a la parte contraria que esto elevaría el caso a la Corte Suprema de Justicia" manifestó Acevedo.

Este caso volvió a ratificar que la justicia en Nicaragua se desluce en haber dado uno de los fallos "más aberrantes en la historia de Nicaragua, la justicia quedó por el suelo" reafirma el abogado acusador.