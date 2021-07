La ex reina de belleza y actual esposa de Juan Carlos Ortega Murillo hijo del dictador Daniel Ortega y la sancionada Rosario Murillo, Xiomara Blandino, a través de su cuenta oficial en Instagram hizo una publicación que en menos de 24 hora se ha convertido en viral pues según Blandino ella logró ver al ya fallecido desde hace más de 45 años, Carlos Fonseca Amador.

“No sé si me creé¡ una vez Carlos Fonseca, llegó y estuvo en mi cuarto. Lo vi en una esquina de mi cama! Viva el FSLN! Él llegó a mi cuarto! lo vi. Yo se que no me creen, pero el me visitó” cita publicación de Xiomara Blandino acompañada de una fotografía del combatiente sandinista en su red social, post que ha causado que miles de internautas en diferentes plataformas digitales se burlen de las palabras de la exreina de belleza.

Los comentarios a la publicación de Xiomara no se hicieron esperar. En la mayoría de las más de 1700 respuesta la señalan, que esa alucinación se le presentó por el "consumo de sustancias alucinógenas" y le recomendaron que dejara de consumirlas, de igual manera otro seguidor de la reina de belleza comparó su historia con la ocasión en la que el dictador Nicolás Maduro, dijo haber visto al dictador Hugo Chávez a través de un pajarito quien supuestamente le había hablado y dado la bendición al momento que inició su campaña electoral en 2005.

“Hugo Chávez se me apareció en forma de pajarito chiquitico y me bendijo al arrancar mi campaña electoral. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: 'hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria. Tienen nuestra bendición'. Así lo sentí yo desde mi alma”, relató Maduro

La publicación de Blandino se da un día antes de la celebración por parte del régimen de Daniel Ortega del 42 aniversario de la revolución sandinista. Blandino, aprovecha sus historia de Instagram para bailar diferentes canciones alusivas al régimen como si se trataban de música folclórica, y al momento de sus publicaciones utilizaba frases como “Aquí Nicaragua Libre!".

Blandino se pone a tono con su suegra Rosario Murillo quien una ocasión comentó que su hijo Juan Carlos Ortega, era la "reencarnación de Sandino".

Tanto Fonseca y Sandino están muertos, y en la familia presidencial rodeados de esoterismo, ocultismo y hasta de "brujería" según sacerdotes, le rinden culto a los muertos como si fueran sus "Dioses".