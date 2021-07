Miguel Mora cumple un mes secuestrado, sin señales de vida, denuncia su esposa Verónica Chávez

El aspirante a la presidencia y periodista Miguel Mora cumple hoy un mes secuestrado por la sancionada policía sandinista, sin ningún tipo de señal de vida denunció su esposa y periodista Verónica Chávez. Mora permanece detenido junto a otros 26 líderes de la oposición en el nuevo “Chipote” o Complejo Policial Evaristo Vásquez en Managua.

“Fue recapturado nuevamente por Ortega Murillo, no sé nada de él, no sabemos nada, no me han permitido verlo ni siquiera una llamada absolutamente nada, como familia nos dicen que está en el Chipote pero no tenemos 100% la certeza de cómo están, pero esperamos que esté ahí” dijo Chávez a 100%Noticias.

Su cónyuge explicó que visita tres veces al día las instalaciones del Complejo Evaristo Vázquez, pero no permiten el ingreso de alimentos solamente agua “tres veces al día me dirijo al chipote a dejarle líquido porque es lo único que permiten y llámese líquido agua y en ocasiones esporádicas permiten un electrolit o algún otro líquido, solamente una botella agua de un litro”, expresó.

Al mismo tiempo, Chavez informó que hace tres semanas solicitó un permiso especial para que su hijo Miguel Mora, un menor con discapacidad, pueda visitar a su padre, sin embargo, la policía aún no autoriza la solicitud.

“No han permitido que los familiares lo veamos tampoco su abogado, no ha tenido ningún contacto, nada, ni una llamada, no permiten simplemente y te dicen que tiene que ser con un permiso judicial y si uno mete el escrito no contestan, no dicen nada, he metido un permiso especial con una solicitud para una visita especial de Miguelito Mora, es un niño especial y Miguelito necesita ver a su papá, es una violación total a la niñez y a los derechos humanos no sólo de la familia y de su papá sino también de los niños, Miguelito todos los días preguntan ¿dónde está papá? ¿ya viene papá? es una crueldad”, manifestó

La periodista exigió la liberación inmediata de su esposo y el resto de presos políticos porque no han cometido ningún delito “Ya estuvo preso, fue amnistiado, no es posible que vuelvan a recapturar por algo que no ha cometido ningún delito ni antes mucho menos ahora, mi principal demanda es libertad inmediata que respeten su integridad física”.

Mora fue detenido bajo la “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1.055)” y los acusa de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

La Ley 1.055 fue creada a finales de 2020 y elimina cualquier aspiración a cargos públicos a quienes la justicia nicaragüense considere "golpistas", un término que habitualmente usa el oficialismo para atacar a opositores.

"Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política", señala un artículo de la norma.

El Código Procesal Penal de Nicaragua, que invoca esta controversial ley, impone penas de entre 15 y 20 años por "terrorismo o financiamiento al terrorismo", así como de 10 a 15 años por "traición a la patria" e incluso de 2 a 6 años a quienes comprometan la paz.