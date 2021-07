Madres de líderes juveniles detenidos llaman a votar para liberar a sus hijos

Lesbia Alfaro Silva y Heidi Francis Meza, madres de Lesther Alemán y Max Jerez respectivamente, denunciaron que sus hijos cumplieron 15 días secuestrados en el nuevo Chipote o Complejo Evaristo Vázquez. Hasta el momento, la sancionada policía sandinista no permite visitas familiares ni de sus abogados, por lo cual desconocen cómo se encuentran físicamente.

“Cada día me presento a dejar agua que es lo único que nos recibe, pregunto por él, pero no tenemos razón alguna, a veces contestan y a veces no, como madre estoy desesperada, mi hijo está secuestrado no nos dan razón de nuestros hijos pensamos lo peor, violentan los derechos de ellos y de nosotros como su madre porque no dan razón”, denunció Alfaro Silva.

De igual forma, Heidi Meza, madre de Max Jerez, reiteró la inocencia de su hijo y rechazó el “rosario” de acusaciones que imputa el Ministerio Público, controlado por el régimen de Daniel Ortega.

“Estamos como el principio, no nos dan razón de ellos, no han dejado verlos sólo dejan pasar la botella de agua y artículos de higiene personal estamos desesperadas como madres quisiéramos verlos, saber que están bien pero no dan ninguna información, necesitamos más presión internacional para ver qué podamos ver a nuestros hijos”, dijo Meza.

Elecciones “única” salida

Las madres de los líderes estudiantiles arrestados consideran que las elecciones del próximo 7 de noviembre es la “única” salida para que sus hijos alcancen la libertad, confían en que los nicaragüenses derrotarán en las urnas a Daniel Ortega.

“La situación no es fácil, invitar a los nicaragüenses a que salgan a las calles a votar, está en manos de todo el mundo sacar al dictador mientras él esté en el poder nuestros hijos van a seguir presos, entonces tenemos como pueblo en general salir a las calles, verificarnos para que podamos ir a las urnas”, dijo la progenitora de Max Jerez.

Asimismo, Lesbia Silva, madre de Lesther Alemán insistió en ir a las elecciones para poder salir de la crisis sociopolítica “nuestros hijos van a seguir ahí, son inocentes personas inocentes porque son estudiantes mi hijo sacó su carrera con excelencia académica no es ningún delincuente, ellos les ponen el cargo que destruyó universidades (...) yo sí creo en las elecciones, creo en las elecciones libres y pido que luchen tenemos que tener esas elecciones y la queremos ganar”

Verificación ciudadana

Jerry Urbina delegado de Waslala por la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) llamó a la ciudadanía a verificarse el próximo 24 y 25 julio “hemos tomado el compromiso de hacer todo aquello que esté en nuestras manos para derrotar a la dictadura y alcanzar democracia y libertad para Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral ha cerrado varios centros de votación a lo largo de todo el territorio nacional es una muestra de temor del régimen al voto los nicaragüenses y ese temor nos muestra que nosotros debemos estar preparados iniciando con la verificación que funciona como una herramienta de transparencia para actualizar o depurar los padrones”