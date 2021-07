Donald Trump asegura que Biden tiene una política muy débil con Nicaragua, Cuba y Venezuela

7:36 a.m.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump concedió una entrevista a la cadena Telemundo 51 de Miami, en la que reaccionó a las protestas de los cubanos en la isla y lo que él considera una "débil" respuesta de la administración de Joe Biden contra el régimen cubano.

"No veo que esta administración esté haciendo mucho, es una política muy débil la que tiene hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua", afirmó.

Trump destacó la valentía del pueblo cubano ante la represión que obliga a los cubanos a querer abandonar la isla.

"Un régimen terrible por años, y eso tiene que parar. Tenemos que devolver a Cuba su libertad", dijo.

Trump aseguró que estaba "orgulloso" de la gente que se ha manifestado en Cuba y también en Miami.

"He trabajado muy duro por Cuba, desde adentro y desde afuera de Cuba, y vi protestas que no se ven con frecuencia. Esto no es fácil, es duro para ellos protestar. Las protestas en Miami y de otros lugares han sido también inspiradoras", expresó.

Telemundo le cuestionó por qué durante su administración no hubo ninguna intervención militar en Cuba.

"No pensamos (en una intervención) porque no creímos que era necesario hacerlo. Pudimos haberlo terminado de forma fácil y precisa, se estaban cayendo", aseguró Trump.

Según Trump de haberse mantenido su política de mano dura hacia el régimen, con sus sanciones y restricciones, podría ocurrir un cambio en la Isla. Pero lamentó que todo lo que hizo mientras estuvo en la Casa Blanca "será barrido debajo de la mesa por la administración Biden".

"Han debilitado lo que hicimos nosotros, y han hecho posible que este horrible régimen continúe", recalcó.

Menéndez: no habrá intervención militar

El gobierno de Estados Unidos está en un proceso de revisar la política hacia Cuba pero no va a invadir a la isla, dijo el pasado 13 de julio, el senador demócrata Bob Menéndez, de origen cubano y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

No vamos a tener una intervención militar en Cuba. No lo ha hecho ninguna administración, ni republicana ni los más anticomunistas”, afirmó el senador. "Nadie ha considerado eso, así que vamos a dejar eso al lado porque eso es lo que quieren los fidelistas, los que mantienen el poder en Cuba quieren promover eso (...) no va a haber intervención militar", reiteró Menéndez.

"Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano", indicó. "Un respaldo de cómo apoyamos a ese pueblo, pero no a los que lo reprimen", señaló.

Ese mensaje -afirmó- la administración del presidente Joe Biden debería "tratar de internacionalizarlo" porque no es solamente un asunto entre Estados Unidos y Cuba, si no de toda las comunidad internacional.