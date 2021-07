Ministerio de Salud cita a dos médicos, no descartan que les quiten su licencia para laborar

Dos médicos fueron citados por el Ministerio de Salud, uno de ellos es el Dr. José Luis Borge, a quien le pusieron un ultimátum, "su comparecencia es de carácter obligatorio" dice la cita del MINSA. Borge es uno de los médicos opositores al régimen de Daniel Ortega que ha vivido bajo fuerte asedio policial en su casa en los últimos tres años.

El médico no descarta que le quiten la licencia para ejercer la profesión en Nicaragua "eso es probablemente una de las cosas que puede pasar cuando te citan a la oficina de regulación sanitaria" expresó vía telefónica Borgen a 100% Noticias.

Un infectólogo también fue citado, pero Borgen no reveló su nombre. Los abogados les recomendaron que asistieran a la cita porque "son asuntos administrativos" y luego esperar que otras acciones pueden tomar.

Borgen primero fue citado vía telefónica, y ahora le llega la citatoria por escrito de carácter obligatorio.

"Con instrucciones de la Dirección Superior del Ministerio de Salud, la Dirección de Regulación Sanitaria y Dirección de Asesoría Legal, le citan por segunda ocasión y última, para que se haga presente a la sala de Dirección de Regulación Sanitaria del MINSA, Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepción Palacios, jueves 27 de julio del año en curso a las 2pm" indica la cita del MINSA.

Borgen citado en fiscalía

El pasado 13 de julio, el médico independiente y miembro de la Unidad Gremial por Nicaragua, José Luis Borgen, compareció en el Ministerio Público por brindar atención médica a María Asunción Moreno, aspirante presidencial inscrita en la Alianza Ciudadanos por la Libertad.

“Me enviaron una citatoria en referencia a la atención médica que brindé a una ciudadana de nombre María Asunción Moreno, no sé quién es ella específicamente en el país (...) yo no sé si es candidata a la presidencia, yo atendía a una señora que se llama María Asunción Moreno, yo no la conozco como otra persona, la conozco como paciente”, expresó el Borgen.

Asimismo, el doctor considera que la cita está relacionada a las declaraciones de la sancionada vicepresidente Rosario Murillo, quien amenazó al gremio médico y periodistas a no publicar "noticias falsas" sobre temas de salud, con información de "falsos médicos y con falsos pronósticos", lo cual está penado en la Ley Especial de Ciberdelitos.

“Esto tiene que ver con las declaraciones de algunos de los voceros del gobierno en cuanto al quehacer de los médicos por la pandemia, entonces esto no se si es sobre la pandemia o la atención a un paciente”, dijo