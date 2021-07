Minsa advierte aplicará Ley Mordaza a médicos independientes por supuestas "noticias falsas"

Este jueves los médicos Carlos Quant y José Luis Borge acudieron comparecieron en la sala de Dirección de Regulación Sanitaria, luego que el Ministerio de Salud les giró una cita de carácter obligatorio. Los especialistas informaron a los medios de comunicación que les recordaron la Ley Especial de Ciberdelitos y les advirtieron que el Minsa es la única voz autorizada para referirse a la pandemia del coronavirus en el país.

“Sostienen que hay un grupo de colegas que andan diseminando aparentemente información se le puede aplicar la Ley de Ciberdelitos, no se refirieron a mí directamente que yo ande haciendo algo similar obviamente, nosotros lo que hacemos es tratar de dar información técnica de la población en el contexto de la pandemia”, dijo Quant, luego de presentarse en el Minsa.

Según el infectólogo, los funcionarios le advirtieron que se castiga la difusión de “noticias falsas” “No hay que andar diciendo informaciones falsas sobre el comportamiento de la pandemia en Nicaragua y que el Ministerio de Salud tiene la potestad de informar, obviamente yo no me siento amenazado, ni mucho menos porque nosotros no andamos diseminando información falsa”

Quant dijo que los funcionarios le informaron que la Ley Especial de Ciberdelitos les da la “potestad” de llamar a los médicos para advertirles que “si uno anda diseminando ese tipo de información pueden aplicar la ley”

El especialista indicó que el gremio médico independiente trata de coadyuvar al Minsa para control del virus “tratamos de brindar información de protección sobre la pandemia para que obviamente impacte menos en la población, no impacte de sobremanera en la población, fue como una especie de sesión informativa acerca de lo que pueden hacer en el futuro (...) La idea es coadyuvar obviamente en el control de la pandemia y falta un poquito de más información pero no hay muchos datos, a lo mejor algunos colegas especulan alrededor de esto nosotros nos limitamos a la información disponible y alertar a la población sobre los cuidados de salud fundamentalmente”

De igual manera, el médico José Luis Borge dijo “Me dijeron que en las expresiones que están dando en algunas entrevistas, están diciendo cosas falsas y que están creando alarma en la población”

Para Borge es necesario que el Minsa proporcione información transparente y accesible para todos “Cuando uno da opiniones es para que el gobierno, o el Ministerio de Salud, corrija y trate de trabajar en consenso con todos los que estamos abocados a garantizar la salud de la población. Si no nos quieren tomar en cuenta, pues serán ellos, nosotros seguimos en la labor de fiscalización (…) Los médicos solo defendemos el derecho a la salud de todos los nicaragüenses”