Policía deja bajo arresto domiciliar a Jaime Arellano y Noel Vidaurre

La policía sandinista informó en un comunicado que Jaime Arellano y el precandidato presidencial Noel Vidaurre, están "bajo custodia policial" en sus casas de habitación al ser investigados bajo la ley 1055, Ley de soberanía o de "traición a la patria".

Arellano quien es comentarista político, dijo este sábado al salir del Ministerio público que fue amenazado con la Ley Especial de Ciberdelitos y de "soberanía" . Arellano denunció que es parte de la intimidación en su contra porque los fiscales le cuestionaron sus comentarios hechos sobre el discurso del dictador Daniel Ortega en la celebración del 42 aniversario de la revolución sandinista.

LEER MÁS: Comité del Congreso revisará próximo miércoles el texto de Ley Renacer para incluir enmienda del CAFTA

"Y replicaron la ley y sacaron varios comentarios que yo había hecho y que según ellos yo estaba en el borde de ser delito y fue más que todo como un interrogatorio de los diferentes comentarios que he hecho, más que todo para tratar de intimidarlo a uno" dijo Arellano al salir del Ministerio Público, cuya cita llegó este mismo sábado a su domicilio.

Agregó que "es parte del mecanismo de intimidación, me preguntaron que si había sido correcto mi comentario sobre el discurso del Presidente Ortega el 19 de julio, yo les dije que sí, que no lo veía apropiado que en un año electoral el presidente dijera eso y que parece que no les gustó lo que dije que fue para advertirme" dijo.

"Después me preguntaron que por que no seguí lo que había hecho Tijerino que se retiró de sus comentarios, yo les dije que yo creía en la democracia creo en lo que estoy haciendo, no me voy a correr, no me voy a ir" indicó

SEGUIR LEYENDO: Alianza CxL señala "inconsistencias graves" en padrón electoral, denuncian eliminación de más de mil Centros de votación

Según Arellano llegó a la fiscalía preparado por si lo llevaban a la cárcel "si me llevan me llevan, pero no voy a desistir" expresó