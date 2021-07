Padre Edwin Román: no se le puede imponer a la ciudadanía candidato de "dedo" tras verificarse

El padre Edwing Román de la Iglesia San Miguel Arcángel luego de ejercer su derecho ciudadano de verificarse, expresó que en Nicaragua "no hay condiciones para poder ir a elecciones", pero es un deber acudir a este ejercicio cívico, pues continúan más de 140 presos políticos entre ellos los precandidatos presidenciales por parte de la oposición. Además manifestó que no se le debe de imponer a la ciudadanía un candidato de "dedo".

“Tampoco se la va a imponer a la ciudadanía un candidato de dedo, tampoco es así, hay posibles candidatos que están secuestrados, porque no están encarcelados porque no han cometido ningún delito. Aquí en Nicaragua cualquier ciudadano que se dispongan a ser candidatos ya sabemos lo que el señor y la señora (Daniel Ortega y Rosario Murillo) les aplican la cárcel” dijo el religioso luego de ejercer su derecho ciudadano a la verificación.

El párroco de la iglesia San Miguel de Masaya manifestó que ha visto en las redes sociales y en medios de comunicación la concurrencia de la población para verificarse e instó al que todavía no lo ha hecho acudir a su centro de votación.

“Sugiero hacerlo, es un deber y un derecho, por eso invito a realizarlo… quedan todavía algunas horas y si hay elecciones y si hay condiciones podamos ejercer nuestro voto”, dijo el padre Edwin

Por otro lado mientras el religioso brindaba declaraciones en referencia a los presos políticos un simpatizante sandinista que estaba en este centro de verificación refutó las palabras del padre Edwin Román quien también manifestaba que no había condiciones para unas elecciones libres y justas porque la dictadura mantiene presos a precandidatos presidenciales y opositores.

“Diga la verdad, son delincuentes y no son precandidatos, ni candidatos porque no están inscritos en el Consejo Supremo Electoral”, dijo el fanático sandinista repitiendo el discurso de Ortega y Murillo. El padre Román no le respondió.