Excarcelada política Kenia Gutiérrez se exilia por persecución del régimen de Daniel Ortega

"Con profunda tristeza y dolor en mi corazón, me he convertido en una exiliada más" expresó la integrante del Movimiento Campesino, perseguida por régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

La excarcelada política Kenia Gutiérrez anunció su exilio a través de un escrito que envió a 100% Noticias. Gutiérrez tomó esta difícil situación para evitar que el régimen de Daniel Ortega la volviera a secuestrar, "con profunda tristeza y dolor en mi corazón, me he convertido en una exiliada más" expresó la integrante del Movimiento Campesino.

Esta es la carta íntegra de Gutiérrez:

Abril 2018 marcó la vida de la gran mayoría de los nicaragüenses, LIBERTAD Y JUSTICIA eran los gritos en las calles, marchas pacíficas y tranques en diferentes lugares del país, fue la forma en que los nicaragüenses hicimos saber nuestro descontento hacia una dictadura criminal genocida que día a día cometía abusos y se enriquecía robando nuestros impuestos y donaciones del extranjero. Empezaron los asesinatos más de 500 hermanos nicaragüenses asesinados de forma cruel y despiadada, muchos desaparecidos, más de mil personas fueron encarceladas, torturadas física, mental y sexualmente.

Desde mayo 2018 empecé a sufrir amenazas en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y audios. El 25 de agosto de 2018, mi temor se convirtió en una realidad, fui secuestrada por la policía al servicio de la dictadura criminal sandinista. 9 meses secuestrada marcaron mi vida. Al salir bajo una ley de amnistía y casa por cárcel, el asedio era terrible. Tuve que salir de mi casa por no someter a mis hijos y demás familiares a vivir bajo ese asedio.

En abril de 2021 decidí regresar a mi casa y enfrentar lo que tuviera que enfrentar junto a mi familia.

La represión, asedio y persecución de parte de los serviles de la dictadura criminal no se hizo esperar, día a día, luego empezaron las amenazas y decidí ya no denunciar más, por temor a lo que pudiera suceder con migo y con mi familia, pero tengo fotos y videos del asedios y persecución en mi contra.

En junio 2021 además de los más de 130 secuestrados políticos. Nuevamente Nicaragua y los nicaragüenses revivimos nuestros recuerdos, las noches de 2018, cuando miles teníamos que dormir con jeans y deportivos porque en cualquier momento podíamos ser secuestrados por la policía y paramilitares de la dictadura. Más hermanos de lucha secuestrados entre ellos tres de nuestros líderes del Movimiento campesino de Nicaragua.

En mi vida Cargo con muchas noches de insomnio, una vez más fuera de mi casa, separada de mis hijos, sin poder ver a mis padres y hermanos cuando yo quiera. Nuevamente en mis noches de insomnio veo el techo y no es mi casa, no están mis hijos, amanecerá y no podré darles un abrazo, un beso, un buenos días, ni alistarles su desayuno y verlos irse al colegio.

Después de días encerrada en un cuarto y largo de mi casa, con profunda tristeza y dolor en mi corazón, me he convertido en una exiliada más. No podía permitir que de nuevo me secuestraran, quise evitarle más sufrimiento a mis padres, a mis hijos y a mis hermanos, decidí buscar el exilio para poder seguir alzando mi voz, pidiendo la libertad de Nicaragua. Una vez más hago mía las palabras del venezolano Juan Requense: ME NIEGO A RENDIRME.

NO PODRÁN CALLARNOS JAMÁS, NO LOGRARÁN JAMÁS QUE DESISTAMOS DE LUCHAR POR NUESTA LIBERTAD.

AL EXILIO POR LA LIBERTAD DE NICARAGUA

VIVA NICARAGUA PRONTO LIBRE