Minsa amenaza al neumólogo Jorge Miranda "en vez de vacunar a más gente, persiguen a médicos"

El neumólogo Jorge Miranda fue citado por el Ministerio de Salud este lunes para amenazarlo con quitarle su licencia como profesional de la medicina si continuaba aconsejando a la población sobre la prevención de la pandemia del coronavirus y brindando números sobre la nueva ola de contagiados en Nicaragua.

Miranda llegó en horas de la tarde al Ministerio de salud y fue entrevistado por el viceministro Enrique Beteta, quien tiene larga trayectoria en las filas del Frente Sandinista.

“Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen (en Ministerio salud), y según ellos, podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide”, denunció el médico tras salir del MINSA.

El Doctor Miranda es el sexto profesional de la salud que ha sido citado al MINSA, que los ha sentenciado con la cancelación de sus licencias de médicos. Miranda consideró el cuestionamiento como "un abuso" y denunció que quisieron hacerlo firmar un documento.

“Me querían hacer firmar un acta donde me estaban informado que podían actuar, que tenían todas las herramientas legales para quitarme la licencia, cosa que yo no accedí a firmarle nada de eso porque no lo veo adecuado. Pero si me sentí amenazado con este señor (Enrique Beteta) porque, de manera soez, me hizo esas acusaciones”, reprochó el médico que se ha destacado en la atención a casos de coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos de los Hospitales Monte España y el Metropolitano Vivian Pellas.

Estas citatorias se dan en medio de las cancelación de sus personerías jurídicas a 24 ONGs, entre ellas 15 Asociaciones médicas. La Asamblea Nacional a petición del Ministerio de Gobernación dará trámite a quitar esas personerías jurídicas. Entre las Asociaciones está la de neumología, de la cual es parte Miranda y otros de sus colegas citados.