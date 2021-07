Policía detiene al opositor José Antonio Peraza de la Unidad Nacional

La sancionada Policía en Nicaragua detuvo la noche de este lunes al politólogo opositor José Antonio Peraza, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. En una nota la policía informa que "está siendo investigado por actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" de Nicaragua.

La detención de Peraza fue en su casa de habitación. La policía agrega que es por "pedir intervenciones militares organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer bloqueos económicos, comerciales" dice la nota policial alegando la Ley 1055, que es la que le aplican a los otros opositores secuestrados.

PUEDE LEER: Enrique Sáenz: cúpula de empresarios "claudicaron" y ahora están "lamiendo pies a Daniel Ortega"

Con el secuestro de Peraza, ya son 29 liderazgos de la oposición privados de su libertad. El fin de semana la policía dejó bajo "custodia policial" en su casa al aspirante presidencial Noel Vidaurre y al comentarista político Jaime Arellano.

Peraza ha sido crítico al régimen de Ortega, es miembro activo del Consejo Político de la Unidad Nacional. Una de las últimas entrevistas se la realizamos el pasado jueves y cuestionó la eliminación de más de 1,143 centros de votación que hizo el Consejo Supremo Electoral, que se traduce en una movilización de más de un millón de votantes a otros centros más retirado de sus domicilios.

"Ese Consejo Electoral no tiene lógica. El sistema nuestro es domiciliar y la lógica era que la junta receptora de votos estuviera más cerca de la persona" dijo Peraza.

SIGA LEYENDO: María Asunción Moreno denuncia "anomalías" en CxL, rechaza "pactos debajo de la mesa" al renunciar a Comité de Enlace

Para Peraza el panorama político electoral pintaba "gris" cuando le preguntamos sobre las posibilidades que pueda tener CxL de captar el voto opositor cuando hay una nueva ola de exiliados, precandidatos presidenciales y liderazgos de oposición presos, y que el Consejo Electoral eliminó Centros de votación.

"La dificultad de CxL es que hay un montón de gente que no quiere participar porque está en el exilio o no se siente motivados, segundo tema los candidatos más populares no están presente, tercer problema según la OEA, la capacidad de CxL en la elección del 2017 solo fue de 57% en JRV, tendrá ahora la capacidad de poner el 100% de personas?" se preguntó Peraza.