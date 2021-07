Verónica Chávez: "no tienen por qué arrestarme, no cometí ningún delito"

Este martes, la periodista Verónica Chávez compareció ante el Ministerio Público por segunda ocasión sobre la investigación de presunto “lavado de dinero” contra la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Al salir, Chávez explicó que fue interrogada insistentemente sobre si conocía a la exdirectora de la FVBCH, Cristiana Chamorro, y los extrabajadores Marcos Fletes y Walter Gómez.

“Que sí conozco a las personas, que cuáles eran los vínculos, que sí estoy enterada que están siendo investigados, que si tengo vínculos con ellos, que si tenía alguna relación, un poco más a fondo”, dijo

LEER MÁS: Policía detiene al opositor José Antonio Peraza de la Unidad Nacional

Según la periodista, se limitó a contestar las preguntas que le realizaron, aclaró que no fue amenaza con ninguna ley, como ha pasado con otros ciudadanos que han sido citados y posteriormente arrestados por la sancionada policía sandinista.

“Dicen que la investigación continúa que en caso de requerir me pueden volver a citar, me limito a contestar, pero no hubo ninguna amenaza, ninguna advertencia, no me mencionaron ninguna Ley de Ciberdelitos”, expresó Chávez.

Enfocada en mi hijo

Tras la recaptura del periodista y aspirante presidencial Miguel Mora, Chávez informó que está concentrada en atender las necesidades de su hijo Miguelito Mora, un menor con discapacidad, así como llevar agua tres veces al día a su cónyuge.

“Yo no tengo temor, asistí a su entrevista conteste sus preguntas, no he cometido ningún delito no tienen por qué arrestarme, solicité a través de mi abogado un permiso especial para mi hijo pueda ver a su padre, pero no han dado ninguna respuesta”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: Sáenz: "evidencia del boicot a elecciones son los precandidatos presos, Daniel Ortega es hipócrita, mentiroso"

Chávez reiteró que su hijo depende de ella “el niño pregunta bastante por su papá, yo trato estar con él decirle que va a venir pronto, estoy pendiente de su situación emocional para que no me presente ningún tipo de cuadro convulsivo (...) yo soy la única a cargo de Miguelito, sus terapias, sus medicinas, mi familia me apoya, pero el niño depende 100% de mí, en este momento yo estoy concentrada en mi hijo en mi situación actual, yo soy la único que tiene mi hijo en este momento”

Los extrabajadores de la FVBCH, Fletes y Gómez están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el nuevo “Chipote”.

Chavez ya había sido citada por la Fiscalía por este mismo caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el pasado 25 de mayo.