Carta anónima en Nicaragua: "yo médico me acuso"

Circula en redes sociales una carta anónima de un médico donde se acusa y declara culpable de cumplir con su obligación profesional de advertir a la población de los riesgos del covid-19 y de haber atendido a los heridos en la represión del 2018 pese a que el régimen cerró puertas de hospitales. A continuación le dejamos la carta íntegra de la confesión del médico sin necesidad de tortura, ante su convencimiento que cumplen con su deber y profesión en medio de la persecución hacia el gremio.

Confieso como médico nicaragüense voluntariamente sin necesidad de tortura, que soy culpable. Sufrí y lloré cuando la dictadura Ortega Murillo asesinó a cientos de personas, acostumbrado a experimentar el dolor ajeno y controlarlo por mi profesión no fui capaz de aguantar el asesinato de niños y del pueblo desarmado.

Aceptó que desobedeciendo a las autoridades políticas y sanitarias atendía heridos usé los recursos estatales de salud y me enfoqué en ayudar a los demás.

Confieso que fui ético y que no acepte la mentira que no pude aguantarme y le dije la verdad a la población sobre la Covid-19 como era mi obligación profesional y ciudadana.

Confirmó que no escuché la clara señal de callar que me enviaron al despedir a colegas por cumplir su deber médico.

Reconozco que he sufrido como nunca la impotencia de ver gente muriendo por no prevenir la enfermedad y que he dicho claramente que ustedes el gobierno y sus seguidores han contagiado criminalmente al pueblo.

Veo que llaman a mis colegas para que no hablen de la covid-19 que se sumen a la campaña mentirosa que manifiesta que nuestra gente enferma y muere por otras enfermedades que extrañamente no habían matado a tanta gente antes. Siento que no hay diferencia entre matar a la gente a tiros o matarla contagiándola intencionalmente con este virus que me cambió la vida.

Me declaro culpable de haber escogido la carrera de medicina y de no ser capaz de hacerles caso, aunque ya ni boca esté cocida con ese hilo fatal que ustedes me imponen, el silencio o la cárcel, el silencio o te quedas sin licencia médica y sin trabajo.

Acepto que soy médico y que un día ustedes que rompieron el juramento hipocrático serán llevado a tribunales juntos y que yo podré seguir trabajando por mi pueblo y mejores condiciones yo médico me acusó sin necesidad de torturas