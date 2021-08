Rosario Murillo: "somos agredidos" tras sanciones por secuestro de opositores

La sancionada vicepresidente, Rosario Murillo, sostiene que el régimen de Daniel Ortega es “agredido” por supuestamente asegurar los “derechos” de los nicaragüenses, luego que la Unión Europea impuso sanciones a ocho funcionarios orteguistas, incluida Murillo por las detenciones arbitrarias contra una treintena de líderes opositores.

“Está Nicaragua patria de todos donde cultivamos con amor y esperanza desde nuestra fe y nuestros valores esenciales, espirituales, de cristianismo y solidaridad, el bien de todos compañeros hablando precisamente de seguir asegurando nuestros derechos humanos eso es lo que hemos propuesto, proponemos y seguimos proponiendo y precisamente por asegurar derecho es que fuimos agredidos”, dijo Murillo.

En su intervención la vicepresidenta sancionada se refirió a las protestas cívicas en 2018 en las que se exigió la renuncia de Ortega-Murillo, pero que venden como supuesto “intento fallido de golpe de Estado”.

“Asegurar el derecho a vivir bien, a vivir con dignidad fuimos agredidos se intentó destruir hace poco en el 2018 unos cuantos vándalos robándose la representación de un pueblo heroico que nunca ha sido vandálico al contrario ha sido patriota que nunca ha sido servil a los yankee al contrario ha sido digno”, expresó

En su narrativa, Murillo dijo que no permitirán que imponga la “indiferencia y el terrorismo”“No a la indiferencia sí a la solidaridad, no al odio si al amor, no a la desgracia que genera el odio, no al terrorismo sí a la paz, a la paz en fuerza de victoria de un pueblo grande”, manifestó.

Murillo fue sancionada por la Unión Europea por ser responsables de graves violaciones de derechos humanos, socavar la democracia y el Estado de derecho.

Además de Murillo, entre las ocho personas figuran el presidente de la Asamblea Nacional del país, Gustavo Porras Cortés; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas.

También se incluye al hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, Juan Carlos Ortega Murillo.

Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.