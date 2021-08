“Los únicos premios que reciben ellos (Daniel Ortega y Rosario Murillo) son sanciones”, expresó el periodista Wilfredo Miranda galardonado con el Premio Iberoamericano de Periodismo “Rey de España”, luego que el régimen de Daniel Ortega decretó que todo premio que otorgan organizaciones internacionales a nicaragüenses primero debe tener el “beneplácito” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

“Es un absurdo total, pero sobre todo denota la pequeñez de la pareja presidencial porque quieren prohibir de facto que nicaragüenses reciben premios internacionales por su reconocida trayectoria en defensa de derechos humanos, premio de periodismo para evitar la resistencia de la ciudadanía nicaragüense y de ciertos actores sociales que enfrentan a una dictadura que aplasta la libertad”, manifestó Miranda a 100%Noticias

Según el periodista, los únicos premios que reciben Ortega Murillo son sanciones “no creo que las organizaciones pidan permiso para otorgar un premio (...) no tiene ninguna lógica, refleja el totalitarismo imponer un control sobre todos los nicaragüenses como que Nicaragua es una hacienda y tenemos que rendirle cuentas y pleitesía”

Con ese absurdo Art 24 que salió hoy, el Estado Nic se atribuye facultades que no posee más que en el imaginario absolutista de la pareja en el poder. Los premios que ganamos los nicas por méritos individuales nos pertenecen a título personal. Nada de eso les toca aprobar. 🙃 — Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) August 6, 2021

La escritora Gioconda Belli coincide con Miranda “un absurdo” porque el Estado se atribuye facultades que no posee “en el imaginario absolutista de la pareja en el poder. Los premios que ganamos los nicas por méritos individuales nos pertenecen a título personal. Nada de eso les toca aprobar”

Asimismo, Octavio Enríquez, galardonado con el Premio Ortega y Gasset de 2011 señaló “En la corte de los Ortega, ahora hay que contar con su venia para premios internacionales. Ya no les basta el silencio que ha sido ruidoso de su parte cuando se reconoce en el exterior el talento de escritores, periodistas y defensores de DD.HH. que le son críticos. ¡Libertad!”

La periodista Lucia Pineda Ubau galardonada con el premio internacional de Libertad de Prensa, otorgado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Lucia Pineda Ubau, considera un atropello a la libertad.

“No veo a CPJ pidiendo permiso y autorización a cancillería de Nicaragua, para que premien a otro periodista. No veo al rey de España solicitando el beneplácito del régimen para galardonar a un periodista. Es totalmente absurdo, y sobre todo ilegal e inconstitucional, el régimen no puede regular y controlar el reconocimiento mundial a defensores de ddhh, periodistas, deportistas, reinas de belleza”

Pedro Molina, caricaturista y ganador del premio María Moors Cabot, que otorga la Universidad de Columbia, de New York, señala que es una nueva locura de Ortega Murillo “solo ilustra la envidia de no tener en sus filas talento intelectual y artístico que les otorgue algún tipo de prestigio, así que, en su infantil y primitivo pensamiento, si ellos no lo tienen, no quieren que el resto tampoco”

Para Molina, el nuevo decreto refleja que Ortega se cree dueño no solo de Nicaragua, sino de sus habitantes. “Quieren confiscar y gestionar a la gente sus talentos y decidir si son o no reconocidos por ellos e imponer su sectario juicio al resto del mundo. Un despropósito absurdo que tiene que ser tomado como tal por el mundo entero”