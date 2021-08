Hijo de Francisco Aguirre Sacasa denuncia desaparición de su padre "tememos lo peor"

9:45 a.m.

El showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, denunció la desaparición de su padre de 76 años, Francisco Aguirre-Sacasa, exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, quien fue arrestado por la sancionada policía sandinista por supuesta “traición a la patria”.

"Hace diez días, mi padre, Francisco Aguirre-Sacasa, que vive en Nicaragua con mi mamá, donde ambos nacieron, fue arrestado por la policía militar y 'desapareció'", escribió el guionista y Director Creativo de Archie Comics, en una publicación en Instagram.

Aguirre dijo que desde que su padre fue secuestrado no tienen noticias de él "Mi mamá está bien, pero no hemos visto ni tenido noticias de mi papá desde ese terrible día. Creemos que está en una prisión en Managua, pero la verdad es ... no lo sabemos"

Según Roberto, su padre fue detenido por ser un crítico de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo "Mi padre quiere que Nicaragua sea un país libre y democrático. Él ha dedicado su vida al mejoramiento de su patria y sus ciudadanos"

Agregó "Le ha metido en problemas antes, pero nunca tan atroz como este. Tememos lo peor".

Al mismo tiempo, el hijo del ex embajador, señaló que su padre no es la única persona detenida arbitrariamente en Nicaragua "Hay más de una treintena de presos políticos y se siguen haciendo detenciones ilegales. Hombres, mujeres, estudiantes y políticos que se han pronunciado contra la dictadura de Nicaragua y sus tácticas de terror. Como las familias de los otros desaparecidos, estamos averiguando qué podemos hacer, cómo podemos ayudar"

Aguirre Sacasa acompañó la denuncia con una foto de Francisco con sus nietos, "esperamos por su regreso sano y salvo, solo lo queremos en casa a salvo",

“Infame prisión llamada El Chipote”

En una entrevista con Deadline Roberto y su hermana, Georgiana Aguirre-Sacasa, informaron que sus padres conducían a Costa Rica para abordar un vuelo a Washington, DC, porque su padre Francisco Aguirre iba a ser operado.

"Alrededor de 15 a 20 minutos después de que le quitaron el pasaporte, se emitió un comunicado en el que se decía que nuestro padre estaba siendo investigado por traición y por ser enemigo del estado", dijo Georgiana

Los hijos denunciaron que la policía saqueó la residencia de sus padres "La actual administración ha estado arrestando a todos los que intentaron postularse contra Ortega (...) Creemos que lo mantienen en la infame prisión llamada El Chipote, donde mi mamá ha visitado todos los días trayendo comida, agua y medicinas para nuestro padre. A ella le han negado cada vez y le han negado la comida y la medicación".

Aguirre Sacasa, que también fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), se ha abstenido de brindar declaraciones públicas sobre la situación de Nicaragua desde que la Policía lo involucró en un caso sobre el robo de dos campanas de bronce.