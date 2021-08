Colectivo de DDHH Nicaragua denuncia que policía impide salir a Flor Ramírez de su casa

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó este domingo el constante asedio en contra de doña Flor de María Ramírez, conocida como la Señora del Huipil, quien desde septiembre de 2018 ha sufrido hostigamiento policial que en los últimos días ha aumentado, pese a tener medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con la información del colectivo de derechos humanos desde el jueves pasado y sobre todo este fin de semana agentes policiales y parapoliciales asedian la vivienda de doña Flor impidiéndole salir de su hogar.

“Recordamos que a su favor y recientemente la CIDH le otorgó medidas cautelares por encontrarse “en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable” señala la organización defensora de derechos humanos.

El Colectivo exige al régimen Ortega Murillo el cese de la persecución contra la ciudadanía que protesta legítimamente contra los abusos del poder. Asimismo, exigimos la libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua.

Este 5 de agosto la presión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua contra las personas que expresan su descontento político o están relacionadas con los principales rivales del sandinismo, ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a Pedro Salvador Vásquez (conductor de Cristiana Chamorro) y Flor de María Ramírez.

En declaraciones escritas el jueves, la CIDH, se pronunció a favor de Vázquez y Ramírez, buscando que el gobierno de Ortega respete los derechos fundamentales de ambos representados.

La CIDH también volvió a debatir, las alegaciones de las autoridades nicaragüenses que niegan todo acto de hostigamiento contra la señora Ramírez y plantea que “es víctima de amenazas, hostigamientos, detenciones y actos de violencia por parte de autoridades estatales y paraestatales”.

En octubre del 2020 doña Flor Ramírez mejor conocida como la señora del Güipil denunció a través de un video el constante asedio y hostigamiento del que es víctima por parte de la sancionada policía sandinista quien hoy le impidió salir hacia la pulpería a pocos metros de su casa, razón por la cual una oficial del régimen de Daniel Ortega la tomo del brazo por la fuerza para hacer que esta regresara a su domicilio.

“Unos motorizados se bajaron en frente de mi casa yo pensé que solo era rutina, que iban a pasar o que sé yo, pero cuando yo salí y caminé unos 15 metros hacia el norte de mi casa, la policía mujer se acercó y me dijo regrese a su casa usted no puede salir, y yo le dije que, porque no podía salir y que yo iba para la pulpería entonces ella me agarró del brazo e hizo detenerme para que no siguiera avanzando” narró Ramírez a 100% Noticias en esa ocasión.