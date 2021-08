Samcam: sanciones al Ejército, represalias a Iglesia y Sobalvarro "agente" del régimen en Nicaragua

El Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica aseguró que la institución militar por "ser parte sustancial de la dictadura" iban a jugar un "rol de primera línea" para "el robo electoral de Daniel Ortega".

"El Ejército está ligado indisolublemente a Daniel Ortega y a los resultados de lo que va haber el 7 de noviembre" dijo Samcam, aunque el dictador simplificó todo al eliminar a la competencia y meter preso a siete aspirantes presidenciales.

El viernes pasado el senado de Estados Unidos aprobó la Ley Renacer que "Requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA", este artículo, según Samcam debe preocupar al Ejército.

"Por supuesto debe preocupar al Ejército, porque el alcance del CAATSA es enorme" porque "está estructurada para sancionar a todos aquellos que negocian en términos de armas y seguridad con la Federación Rusa, con Irán y Corea del Norte" añadió.

"Yo estoy totalmente convencido que habrá sanción a la institución como tal, al Ejército, al IPSM a los altos mandos militares involucrados en matanza de julio 2018, el Ejército tiene mucho que responder a la comunidad internacional, esta Ley Renacer los va afectar en sobremanera, ellos proporcionaron información a fuerza paramilitar" analizó Samcam.

Atentados contra sacerdotes

Samcam, quien es experto en seguridad, también analizó las repercusiones que podría tener la posición de la Iglesia católica en Nicaragua, sobre su denuncia en cuanto a que los nicaragüenses están impedidos de votar por el secuestro de los precandidatos presidenciales y la falta de condiciones para que sea un proceso creíble, transparente, y observado.

Según Samcam, el régimen "quería evitar que la Iglesia saliera con un comunicado, que le quita la careta al Gobierno" y precisamente el pronunciamiento de esta semana de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, "representa el sentir de la iglesia, el sentir de la conferencia episcopal" que "recoge el sentir del pueblo" analizó el Mayor en retiro.

"Este régimen no tiene hígado, ningún reparo para atentar contra la iglesia católica, tienen todos los recursos para que les falle un vehículo, que los asalten, tiene recursos, tiene a la gente, son criminales de lesa humanidad, no tienen ningún impedimento ni moral ni ético para hacer cualquier barbaridad en contra de cualquier miembro de la iglesia católica, ya lo han hecho" advirtió.

Sobalvarro y Bermúdez topos

Hace unos meses durante su programa "A Fondo", Roberto Samcam, reveló que el vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad y excandidato presidencial Óscar Sobalvarro, exjefe de la contra revolución en los años 80, era un "agente" o "topo" del régimen de Daniel Ortega.

El partido de Sobalvarro fue cancelado por el Consejo Supremo Electoral el pasado viernes y por ende quedó fuera de la competencia electoral, aún así Samcam sostiene que es "agente" de la dictadura y que fue cooptado desde la desmovilización de la contra en 1990 por el General en retiro Humberto Ortega.

"Gente de la Seguridad del Estado que están fuera, me confirman al 300% que son agentes ente ellos la Chaparra, aliada fiel de Ortega por tener un hueso en la Asamblea Nacional, sí mantengo lo que dije" reafirmó Samcam.

Explicó que "Rubén" a como se conoció a Sobalvarro en la contra, fue de los desmovilizados que recibió "una finca en Nagualapa en Rivas, se le dio una aserrío donde ha hecho plata aliado con gente del Ejército, con Halleslevens (ex jefe del Ejército), en toda explotación maderera de Bosawas, le entregaron la hacienda Cañas Gordas que era un centro genético, que era propiedad de los hermanos Centeno-Roque...Esas son las dos mejores fincas de Rivas y para remate es presidente vitalicio de Explica gracias al favor del General Halleslevens y gente del COSEP" sostuvo Samcam durante una entrevista con Lucía Pineda Ubau.

Samcam no cree que Sobalvarro lo echen preso y si lo hacen será que lo dejen en su casa para disimular.

"La candidata a vicepresidente la tuvieron en casa por cárcel luego dicen que no, fue excluida, primera decapitada en ese proceso de CxL, a él no le hicieron nada, luego capturan a Mauricio Díaz, luego sale al exilio Kitty Monterrey. A él no le van hacer nada, tal vez para guardar apariencias le darán casa por cárcel, pero no creo, tiene muchos amigos allá arriba, estoy totalmente convencido" dijo.

Y sobre el directivo de CxL, Adán Bermúdez también dijo que "tiene muchos padrinos" y es "socio" de una persona leal al régimen que está al frente de una organización que aglutina a las pequeñas empresas.

"Ortega los ha mantenido como cuñas, son los topos, en PLI, en Vamos con Eduardo y en CxL, esta gente tiene habilidad que los mantienen como topo y pasan toda información. Esta es una labor de penetración que Ortega ha practicado desde años 80, a mi no me asusta nada, máxime cuando gente vinculada a organismos de seguridad de los 80 me confirman, que los captaron" ratificó el Mayor en retiro.