Canciller Denis Moncada acusa a EEUU de intentar "derrocar" a Daniel Ortega quien eliminó competencia electoral

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, intenta vender la narrativa de que Estados Unidos quiere “derrocar” al régimen de Daniel Ortega de forma “violenta”, para desvirtuar la verdadera realidad del Estado de facto, persecución política, secuestro de aspirantes presidenciales y líderes de oposición en el país.

En el programa “20 minutos internacional” en Brasil, Moncada mintió al sostener que Estados Unidos no “acepta” al régimen de Ortega por eso supuestamente financia a opositores.

“Estados Unidos no acepta el gobierno legítimo de Nicaragua y por consiguiente continúa enfrentándose y tratando de derrocar a nuestro gobierno en una forma violatoria al derecho internacional (...) procura y propicia financiar a esas personas que hoy están siendo procesadas e investigadas utilizándolas como caballito de troya para derribar al gobierno legítimo de Daniel Ortega”, expresó

Moncada negó que existan candidatos presidenciales de la oposición arrestados porque supuestamente no estaban inscritos en el Consejo Supremo Electoral (CSE) “Esos señores que están siendo procesado ni siquiera estaban inscritos en partidos políticos, no forman parte de partidos políticos, por consiguiente, si no sos parte de un partido político como es que podés ser candidato es una ilusión, es como una burbuja política electoral”

En su comparecencia, el canciller nicaragüense sostuvo que supuestamente Estados Unidos utiliza el “poder mediático” para “distorsionar” la realidad.

“El poder imperial de Estados Unidos y otros países utilicen la mentira, la distorsión de la realidad como propaganda para hacer ver que como en Nicaragua no hay libertad política, civil, y de pleno ejercicio en la contienda electoral, como efectivamente lo hay, existe libertad plena en nuestro país de que los partidos políticos que tiene personalidad jurídica”, dijo Moncada

Para Moncada, en el país se desarrolla un proceso electoral en el marco de la constitución y las leyes con la participación libre de los partidos políticos “Señores de los Estados Unidos, señores de organismos internacionales que viven desvelándose por estar haciendo injerencia contra Nicaragua detengan esas actividades injerencistas”

En el marco del proceso electoral, la sancionada policía sandinista ha arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

También han sido aprehendidos un excanciller, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y cinco dirigentes opositores.

El Consejo Supremo Electoral, controlado por partidarios de Ortega, también ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos, el último fue la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL)