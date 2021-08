Reelección de "Daniel Ortega es inconstitucional e ilegítima, es nula" tras resolución de Corte IDH

10:25 a.m.

"Daniel Ortega es un presidente inconstitucional e ilegítimo" así quedó tras la opinión consultiva que despejó la Corte IDH, aseguró en 100% Noticias, Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia en la Organización de Estados Americano, OEA.

Para el jurista y experto en derecho internacional esta opinión de la Corte IDH "tiene relevancia histórica y jurídica muy grande porque ha acabado de resolver ese uso malicioso que hicieron de la convención americana de derechos humanos, para mantener el poder ininterrumpidamente a Daniel Ortega y a Evo Morales".

La Corte IDH decretó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, esto tras una consulta que hizo Colombia sobre el tema. Esta resolución "tiene implicancias jurídicas en Nicaragua" y todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua queda "nulo de pleno derecho" precisó Aparicio.

"La Corte aclara que ni el Tribunal constitucional de Bolivia, ni la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, tenían competencia para interpretar la convención americana, quien interpreta en caso de dudas, el único órgano autorizado es la Corte Interamericana de Derechos Humanos" sostuvo el experto.

Destacó que la opinión de la Corte IDH también es relevante porque "es una forma de controlar la democracia en América Latina con tradición de caudillos y dictadores y que la alternancia es un requisito fundamental para la democracia".

"Nicaragua tiene un Presidente inconstitucional e ilegítimo esa es la situación jurídica a raíz de esta opinión consultiva" insistió Aparicio.

También explicó que la Corte IDH considera que la "relección indefinida es la que excede a los dos períodos de gobierno, vale decir que Daniel Ortega y Evo Morales no pueden relegirse más porque ya han tenido dos períodos de gobierno".

Por lo que la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua "es nula de pleno derecho y Corte Suprema debería de hacer dos cosas: anular la resolución y hacer un juicio de responsabilidades, no solo a jueces de sala constitucional que usaron maliciosamente y aprobaron sin tener competencia la convención americana si no que también al poder electoral que en ese momento estaba a cargo del señor Roberto Rivas que es un instrumento del gobierno para tergiversar no solo las leyes locales, sino que en este caso tergiversar la Convención Americana usándola maliciosamente" analizó el exembajador.

Aparicio indica que la Asamblea General de la OEA con esta resolución, no tiene más que aplicar la Carta Democrática a Nicaragua "creo que es el paso que debe dar la Asamblea General, esto podría ser un paso para que se reconozca que el gobierno de Ortega internacionalmente está fuera de la ley, que ya no pertenece al sistema interamericano, no es capaz de llamar a elecciones limpias".