Monseñor Álvarez alerta de la tendalada de muertos y miles de contagios por coronavirus en Nicaragua

Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, instó a los nicaragüenses a no estar “ajenos” a la realidad por el aumento de casos de covid-19. La iglesia católica valora suspender las homilías presenciales luego que catorce sacerdotes fallecieron por el virus y dos más están afectados.

“En Nicaragua está dejando tendalada de muertos miles de fallecidos, miles de contagiados y es comprensible la aflicción”, dijo Álvarez.

En su programa "Pastoreo, comunicación y oración", el obispo manifestó que el pueblo está “afligido” por la desgracia que causa dolor y sufrimiento, por eso instó a no perder la fe y la esperanza.

“Afligirnos por las enfermedades es comprensible, preocuparnos por la situación del país es necesario, pero lo que no es correcto es que esas aflicciones y esas preocupaciones reinen en nuestras vidas” manifestó.

El religioso advirtió que hay personas que por mala intención quieren hacer pensar que los cristianos tienen que estar ajenos a las realidades humanas.

“Hay personas que probablemente por desconocimiento y otras probablemente por mala intención pretenden hacer pensar a algunos que los cristianos, que los creyentes católicos y no católicos, todos, que la iglesia como cuerpo místico de Cristo tiene que estar ajena a las realidades humanas y entonces uno se pregunta ¿para que se hizo Dios carne? sino es para asumir nuestra realidad humana toda ella poder redimir”, expresó

Álvarez llamó a los fieles a no desfallecer porque la esperanza está “anclada” en Jesús “Es comprensible la aflicción cuando uno ve la realidad de Nicaragua y pensar que esto ya no tiene solución, pero eso no es correcto… no tenemos por qué desfallecer Cristo es quien nos sostiene, nosotros nunca hemos puesto la esperanza en hombre alguno, en persona alguna, en seres humanos, nuestra esperanza está anclada en Cristo”,

Ayer la iglesia católica comunicó el fallecimiento del padre Francisco Valdivia, párroco de la iglesia San Juan Bosco de Estelí y Director de Cáritas Diocesana de Estelí.

El número de muertos a causa de la pandemia de la covid-19 se elevó a 198 en Nicaragua y la de contagios a 10.475 desde marzo de 2020, según un informe divulgado el martes por el Ministerio de Salud (Minsa).

Por su parte, el independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua al 11 de agosto reportó un acumulado de 20.636 casos sospechosos verificados por el Observatorio Ciudadano y se han reportado y verificado 3.807 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19.