Álvarez: poderosos quieren sustituir a Dios, hacen su seudorreligión, quisieran iglesia como "perros mudos"

Monseñor Rolando Álvarez en su homilía de este domingo, denunció que los poderosos de este mundo, no quieren escuchar la verdad sobre Dios, ya que "quieren sustituir a Dios", atacan a la Iglesia porque está con el pueblo y no es una iglesia muda, ya que señalan las injusticias. La homilía de Álvarez se da en el contexto de los ataques, descalificaciones de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra d de la Iglesia católica en Nicaragua. Murillo dice que no confía en la Iglesia, Álvarez señala que los poderosos hacen "su seudorreligión".

“Este modo de hablar es duro y por eso los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre la iglesia, sobre Dios porque normalmente quieren o pretenden sustituirlo, colocándose en su lugar tomando las prerrogativas y derechos que sólo le corresponden a Dios, como el derecho de la vida. Llegan a sentirse dueños de nuestra vida pretenden que pensemos y actuemos como ellos y todo lo que disienten de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños” dijo Álvarez.

Agregó que "pretenden hablar en nombre de Dios y hasta hacerse su propia seudorreligión" y que "se han creído sus propias verdades y peor aún como verdad absoluta, ellos son su propio mundo, ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo de dolor, hambre, sufrimiento, exilio, migración".

Señaló que "los poderosos se crean su propia verdad y hasta se creen sus propias mentiras, viven en un mundo surrealista dicen medias verdades que son peores que las falsedades se inventan aparentes verdades, dicen falacias y sofismas es decir mentiras con apariencias de verdad” destacó el religioso en su homilía.

Asimismo, explica que los poderosos quisieran que "la iglesia fuera como los perros mudos", “que la iglesia no hablara, no denunciar la injusticia más aún quisieran que la iglesia les haga de cortesanos o que la iglesia sea su cortejo, cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie, solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón hermano porque la iglesia es pueblo” agregó Monseñor Álvarez.

En estas últimas tres semanas Daniel Ortega y Rosario Murillo han acusado a la iglesia en Nicaragua de "conspiración" para botar a su régimen, los han llamado "hijos del demonio", "fariseos", "falsos profetas" y los tratan de criminalizar señalándolos de alentar a la gente a manifestarse en el 2018.