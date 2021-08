Jóvenes nicaragüenses ganan beca Erasmus de la Unión Europea

Managua, 23 de agosto de 2021. Cuatro jóvenes nicaragüenses que viajarán en los próximos días a Europa para iniciar sus estudios de maestría en prestigiosas universidades, gracias al programa de becas Erasmus+ de la Unión Europea (UE), fueron felicitados personalmente y sostuvieron un conversatorio con el Embajador de la UE en Nicaragua, Pelayo Castro Zuzuárregui.

Estos nuevos becarios se unen a los más de 280 jóvenes nicaragüenses beneficiados por Erasmus en los últimos 14 años. Erasmus+ es el programa europeo de becas con mayor impacto en el mundo. Cada año acoge a más de 400 mil estudiantes de diversas partes del mundo; y desde su creación a finales de los años 80, ha abierto las mentes y cambiado la vida de más de 10 millones de estudiantes de todo el mundo.

“Es un honor conocer de primera mano el talento nicaragüense y felicitar a las nuevas becarias y becarios de Erasmus+ antes de partir a Europa. Las becas Erasmus+ nos ayudan a reforzar el puente de educación y cultura entre Nicaragua y la UE. Tras la exitosa Feria de Becas de Europa junto a nuestros estados miembros, Juntos por Nicaragua, cada vez son más los estudiantes nicaragüenses motivados por estudiar en Europa y conocer su diversidad y excelencia académica”, dijo el Embajador Pelayo Castro.

El grupo de becarios Erasmus 2021 está compuesto por María José Cordero, Raúl Ruíz, Juan Carlos Treminio y Heber Dávila. Ellos realizarán sus estudios en diferentes universidades europeas de Austria, Bélgica, Francia, Italia, entre otros países europeos.

“Desde mis estudios de secundaria aprendí la importancia del desarrollo de la empatía hacia las personas empobrecidas y la lucha por las causas justas. En esta etapa de mi vida reconocí mi pasión por el medio ambiente. Dentro de mi compromiso de ser parte de un cambio, decidí volcar mi vida a estudiar ingeniería ambiental y he participado como voluntaria en organizaciones civiles”, expresó María José Cordero, quien estudiará la Maestría Internacional de Desarrollo Rural, en Bélgica, España y Alemania.

Para Raúl Ruíz, un apasionado por las físicas y las matemáticas, y sobre todo interesado en servir a su comunidad, expresó “creo firmemente que esta experiencia servirá de punto de apoyo para hacer algo inolvidable, no solo por la experiencia educativa que viviré, sino también por el intercambio cultural y diverso entre personas de varios países del mundo. Considero que cursar un programa de maestría me permitirá apoyar el desarrollo de mi país y el bienestar de mis compatriotas en áreas clave como educación, industria, agricultura, y reciclaje”. Raúl estudiará una Maestría en Mecánica Sólida Avanzada, en Francia y Bélgica.

Por su parte, Juan Carlos Treminio, ya tiene planes claros una vez que regrese de Europa: “A mi regreso espero contribuir con el desarrollo de investigaciones económicas que coadyuven al mejoramiento de toma de decisiones en el ámbito institucional y sobre todo en los espacios de trabajo en que me desempeñe, caracterizando los fenómenos económicos observables en el país. También me gustaría contribuir con la enseñanza universitaria a través de textos y publicaciones técnicas y continuar laborando como profesor en temas relacionados con Macroeconomía y Estadística”. Juan Carlos hará una Maestría en Modelos y Métodos de Economía Cuantitativa en Italia y España.

Heber Dávila, se considera “una persona perseverante, tenaz, dedicado y comprometido con una Centroamérica próspera”. Con su maestría quiere “contribuir a la generación de investigación socioeconómica robusta que sirva de base para la toma de decisiones de políticas de desarrollo a nivel centroamericano y latinoamericano, es la razón por la que considero que el programa de “Models and Methods of Quantitative Economics” está alineado con mis objetivos como investigador y me brindará las herramientas para seguir aportando a la transformación de las realidades en nuestros países, acorde a los desafíos y necesidades de nuestros ciudadanos. Ciertamente soy testigo del poder transformador de la investigación socioeconómica, tanto a nivel macro como micro, dónde cada dígito puede ser incluso una vida, la cual puede ser transformada o servir para transformar otras”, manifestó. Heber hará su maestría en Italia y Bélgica.

En el encuentro con el Embajador Pelayo también participaron Kelvin Arana y Rossana Ramírez, dos jóvenes profesionales ex becarios del Programa Erasmus. El diálogo entre estos seis jóvenes y el Embajador fue enriquecedor ya que les permitió conocerse, establecer un vínculo más cercano, así como escuchar las experiencias y valiosas recomendaciones de los antiguos becarios.

En su mensaje el Embajador Pelayo Castro recordó que las becas que reciben hoy estos jóvenes nicaragüenses son parte de la solidaridad de la UE y de los estudiantes y familias europeas que apoyan la educación de jóvenes de otras partes del mundo. Igualmente los invitó a que aprovechen esta oportunidad de aprendizaje y de vida, se abran a esta experiencia intercultural, que conozcan Europa y confíen en sí mismos, abriendo sus mentes a otras experiencias, culturas e idiomas.

ERASMUS +: UNA OPORTUNIDAD DE ESTUDIOS EN 27 PAÍSES DE LA UE

El Programa Erasmus ofrece becas completas para maestrías conjuntas que permiten estudiar como mínimo en dos países de la UE (la beca cubre todos los gastos). En su modalidad de estudios por períodos cortos (intercambio entre 3 y 12 meses), se ofrecen becas desde pregrado hasta doctorado.

Para los estudiantes y profesionales nicaragüenses interesados en aplicar a las becas Erasmus en su convocatoria 2021-2022, pueden visitar la página web de la Feria de Becas de Europa, realizada recientemente con las Embajadas de Alemania, España, Francia y Luxemburgo. En este enlace: https://bit.ly/becasEuropa encontrarán la información sobre los procesos de aplicación, personas de contacto, material audiovisual y testimonios. Igualmente, podrán encontrar información sobre otras oportunidades de estudios que ofrecen a nivel bilateral los países miembros de la UE.