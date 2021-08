Madriz registra 33 fallecimientos por covid-19 en una semana

Este domingo, el Reporte Covid-19 Madriz, ha publicado la alarmante cantidad de 33 muertes en ese departamento en sólo una semana y una sumatoria de 1,488 casos acumulados desde el inicio de la pandemia.

"Me preocupa mucho el último informe. La semana cerró con una cantidad de 33 fallecimientos en todo el departamento. Sólo ayer se reportaron 24 casos en todo el departamento y 9 fallecimientos ocurridos en los municipios de San Juan del Río Coco, Yalagüina, Las Sabanas y Telpaneca. En total, sumando los 33 casos de esta semana, se hace una cantidad de 155 fallecimientos desde el inicio de la pandemia hasta el día de ayer y la curva sigue creciendo porque la población no ha comprendido la peligrosidad de lo que se está viviendo. La covid es una realidad y es mortal y está en Madriz" expresó uno de los médicos a cargo de ese equipo de registro, mismo que asegura que la cantidad de casos acumulados desde el inicio de la pandemia hasta el día de ayer fue de 1,488 en todo el departamento.

El informe Covid-19 Madriz es realizado un grupo de profesionales de la salud que cuenta con el apoyo de redes territoriales en los nueve municipios del departamento, desde el año año 2020 a la fecha. En la publicación se reflejan cifras basadas en los casos registrados durante la semana, así como el número de fallecimientos en todo el departamento.

A pesar del repunte de casos de covid-19 que se han presentado en Madriz. En días anteriores se han celebrado desfiles hípicos, encuentros deportivos, ferias gastronómicas y culturales, celebraciones religiosos, católicos y evangélicas. La vida nocturna de la ciudad de Somoto no se detiene en bares, restaurantes, cantinas y discotecas. Las escuelas siguen abiertas a pesar de que médicos locales del Reporte Covid-19 Madriz, aseguran que hay niños hospitalizados y han ocurrido muertes de infantes en días anteriores.

"Creo que el ministerio de Educación ya debería de cerrar las escuelas y promediar a estos chavalos por la emergencia; pero no, siguen como si nada. Más bien han promovido desfiles patrios. El fin de semana antepasado hubo un desfile de niños del Centro Escolar Rubén Darío, fin de semana que acaba de pasar marcharon los niños de la Escuela Nuclear. Es una locura si aquí ha habido secretarias del instituto con covid, maestras y maestros, niños y hasta el delegado municipal del MINED está con covid. Hasta hospitalizado estuvo. Es una irresponsabilidad y grosería hacia los niños. Por puro capricho quieren seguir con las clases exponiendo a todos esos niños y a los padres de familia porque igual los niños pueden llevar el virus a los padres o abuelos" dijo una madre de familia con hijos estudiando en el Instituto Nacional de Madriz.

El 21 y 22 de agosto, Ariosto Díaz González, delegado del Instituto de Turismo (INTUR) Madriz y la alcaldesa de Somoto, Dania Sujey Martínez Mondragón, realizaron un festival de rosquillas en la cabecera departamental en medio del repunte de casos de contagio de covid 19. Asimismo el 19 de julio durante la conmemoración de la revolución sandinista y el 25 de julio, fiesta patronal de la ciudad, se realizaron actividades que representan foco de contagio masivo por la aglomeración de personas. En las fotografías de estos eventos, que publicó una página de Facebook del canal local municipal, se puede observar que la mayoría de los asistentes, muchos de ellos con niños, aparecen sin el uso de medidas de protección recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS).

"Los caballistas gracias a Dios se han calmado con eso de las hípicas. Había una que habían anunciado para hoy ; pero la cancelaron; pero yo creo que la meta de la alcaldesa es que nos enfermemos todos en este pueblo, a saber qué es lo que pensará o qué es lo que pretende. Ahí le prestó el teatro del palacio de la cultura a unos evangélicos para hacer un evento de mujeres evangélicas. Ese lugar es encerrado ; pero como la gente es bruta que no entiende, ahí fueron como borregos a una actividad con un evangélico gringo de Texas que se llama Glenn Parker. Los que estaban llamando a esa actividad fueron aquella Mary Medina y el hombre que se llama Dickson Gutiérrez, son de aquella Iglesia del sector 11 de Los Medina, esos van a ser también responsables de los próximos contagiados" denunció una ciudadana somoteña que considera que es urgente cancelar toda actividad que represente aglomeración en en el departamento de Madriz.

"El hospital se encuentra desbordado. Ya no alcanzan los pacientes. Poco a poco se han tenido que ir ocupando salas que no estaban destinadas para atender a pacientes covid. El personal ahí dentro está haciendo todo lo humanamente posible para hacerle frente a la pandemia, todos doctores, enfermeras, personal de limpieza, laboratorio, la directora ya no digamos, es una profesional muy comprometida; pero el hospital no cuenta con todo el equipo e infraestructura necesaria como para atender a grandes cantidades de personas ; pero si no decretan medidas urgentes para evitar aglomeraciones la cantidad de casos y de muertes va a seguir en aumento y que Dios nos libre " - sentencia una doctora de la ciudad que ve difícil la disminución de casos en tanto el gobierno a través de las instituciones locales correspondientes no pongan cartas en el asunto y tomen medidas contundentes para frenar los contagios en el departamento de Madriz.