Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres, Lesther Alemán y Max Jerez reciben visita de familia

"Lo primero que hice fue abrazar a mi papá" dijo Cristian Tinoco, hija del exguerrillero Víctor Hugo Tinoco, a quien pudo ver por primera vez después de 80 días preso en el Chipote, "nos tomaron videos, fotos como un minuto, nos sentamos y ya ellos (los policías) se fueron y cerraron la puerta" relató Tinoco de esta visita en un cuarto donde habían dos sillas y una mesa.

Tinoco llegó con su madre al Chipote y como solo permitían la visita de un familiar, su madre le cedió el campo para que viera a su padre, un deseo que ella expresó públicamente en varios medios de comunicación, temiendo que en cualquier momento pierda la vida por el cáncer que le aqueja y se le aceleró por el encarcelamiento de su padre.

"Le pregunté que si lo habían torturado, él me dijo que no, ha bajado de peso, pesa 15 libras menos y lo otro es que estuvo en una celda solito 2 meses y medio, una celda donde hacía popo (defecar) en un hoyo y presentó el vértigo de estar encerrado en un lugar tan pequeño y lógicamente el estrés le provocó vértigo" aseguró Cristian a 100% Noticias.

Según Tinoco desde hace 2 semanas su padre comparte celda con el periodista y miembro de CxL, Pedro Joaquín Chamorro "pasan platicando, se comparten Ensure" y producto de la conversación con su padre constató que la policía solo le pasa 3 ensure a la semana cuando la familia le deja 2 ensure diario "y los otros lo desaparecen" denunció.

"Me dijo que por que no le han traído medicamento de la ansiedad" y Cristian se mostró sorprendida porque el medicamento ya se lo entregaron a los policías en el Chipote y a Tinoco no se lo han entregado. También aseguró que estos casi 3 meses su padre se ha afeitado únicamente una vez, pese a que las afeitadoras las entregan puntual en Auxilio Judicial, pero insiste que las desaparecen. El juicio de Tinoco está programado para este miércoles y es similar a las otras acusaciones inventadas por el supuesto delito de "conspiración".

Intensos interrogatorios para Alemán y Jerez

Los jóvenes estudiantes Max Jerez y Lesther Alemán recibieron la visita de sus familiares. La organización AUN, informó que después de 58 días "arbitrariamente detenidos e incomunicados" ambos recibieron la "breve visita de sus familiares".

"Aseguraron verlos notablemente pálidos y muy delgados, sin embargo, han tenido acceso a medicamentos" dice la nota de la Alianza Universitaria, AUN.

"Hasta ahora no se les ha permitido acceso a sus abogados, a pesar de que Max ha tenido dos audiencias, una de ellas a altas horas de la noche en el Chipote. Max Jerez pasó 40 días completamente aislado, mientras que a Lesther Alemán no se le han permitido horas de sol. Ambos han sido sometidos a interrogatorios intensos y recurrentes" denunció AUN, de acuerdo al relato de los familiares que visitaron a los líderes estudiantiles.

Hugo Torres está fuerte

Después de 80 días de no saber nada, Hugo Marcel Torres, logró ver a su padre el exguerrillero Hugo Torres Jiménez. En declaraciones a LA PRENSA, el hijo de Torres aseguró que la visita duró entre 20 o 30 minutos. Describió el momento como "muy emotivo".

Observó que su padre está "sereno y tranquilo, tal cual mi padre, no es una persona turbada o agobiada por la situación. Pude constatar que su estado físico y mental están estables, en mucha calma y moralmente fuerte. Me expresó estar comiendo bien y que siempre los batidos proteínicos que llevamos a diario le dan sustento, así como también sus vitaminas"

Según Marcel Torres su padre ha perdido 10 libras de peso y estuvo vestido de uniforme azul.