Periodista Miguel Mendoza esta irreconocible, pero con una fe inquebrantable

Después de 72 días de estar secuestrado por la policía de Nicaragua, el periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza pudo ver y hablar con su esposa Margin Pozo, en las celdas de El Nuevo Chipote.

La primera visita que recibió Mendoza, fue este miércoles 01 de septiembre en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como “El nuevo Chipote” ubicado en Managua, el reencuentro estuvo vigilado todo el tiempo por policías

“Estoy muy contenta de poder compartir con todas las personas que han estado pendiente de Miguel que hoy lo pude ver después de esos momentos de sufrimiento, días tristes para mi hija y para la familia”, dijo Margin Pozo a Nicaragua Actual.

A primera vista Margin relató que le costó reconocer a Miguel, pues está muy delgado, su cabello y barba han crecido mucho, perdió 20 libras, “está irreconocible, pero espiritualmente está lleno de fe y eso me confortó muchísimos”. Dijo Pozo.

“Me impresionó mucho al verlo, porque no lo reconocía, lo tocaba y le preguntaba si era él, porque anda su barba largo, su pelo largo, está delegado, el me dijo perdí 20 libras, me contó que a los primeros días no estuvo bien de salud, le costaba dormir, tuvo un bajón de azúcar, Miguel es diabético, pero luego se la controlaron”. Relato a Nicaragua Actual.

Pozo agrega que a pesar de no haber recibido información sobre la detención de su esposo el primer día, le comentó que no ha sido golpeado y que ha recibido atención médica para controlar su problema de diabetes.

El periodista Miguel Mendoza informó a su esposa Margin, que este fin de semana se realizará una audiencia, luego que el Ministerio Público oficializara una acusación en su contra por ser presunto autor del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal.

El también cronista deportivo fue arrestado en horas de la noche, el pasado 21 de junio cuando se dirigía a su casa, desde esa fecha no se conocía la familia de Mendoza lo había reportado como secuestrado.