Médico le responde a Rosario Murillo sobre acusación de "terrorismo pandémico y comunicacional"

El experto en epidemiología Leonel Argüello respondió a la sancionada vicepresidente Rosario Murillo que señaló a los médicos independientes por el supuesto “terrorismo pandémico” o “terrorismo comunicacional” sobre la pandemia del coronavirus en el país.

Arguello dijo que no hacer prevención de la enfermedad es “terrorismo”, “todos sabemos lo que significa la palabra terrorismo, hacer prevención de una enfermedad no es terrorismo, por el contrario no hacer la prevención de la enfermedad eso sí se pudiera llamar como un terrorismo no tomar las medidas eso si es terrorismo”

Según el experto, es obligación de los gobiernos cuidar por la salud de sus ciudadanos, pero en Nicaragua las autoridades son las que promueven aglomeraciones sin ningún tipo de norma sanitaria básica.

“Contagiar a la gente es penado a nivel nacional e internacional, el acto de omisión es penado, lo que estamos haciendo los médicos independientes e iglesia católica es prevención, no veo absolutamente nada malo, entrevista a la gente de los barrios no hay nadie que te diga que no hay coronavirus, solo un fanático puede decir eso, la realidad no la podes cambiar, los hospitales están llenos esto no es para alarmar sino para alertar. Las muertes son evitables”, manifestó Arguello en el programa 100%Entrevistas con Lucia Pineda Ubau.

Este mediodía, la sancionada vicepresidente Rosario Murillo repitió nuevamente el discurso de “terrorismo de salud”, e insistió en no ponerle “mente” al impacto del virus en la nación.

“No ponerle mente al terrorismo de salud que algunos que ya están completamente ausentes porque lo único que les queda o el recurso que les queda es el terrorismo el mismo que han empleado todo el tiempo ahora desde lejos, a ese terrorismo de salud no le ponemos mente porque la verdad la decimos todos los días, la verdad la conocemos todos los días, la lucha por la salud es una lucha mundial de toda la comunidad humana”, dijo Murillo

Para Murillo, ese “terrorismo” es un “sacrilegio” contra la vida buena “hacer terrorismo con los temas de salud es un sacrilegio es un delito, un sacrilegio, un pecado aterrorizar usando temas de salud todos los días tenemos que decirlo el mal que se desea es mal que se retorna a quién lo dice es ley de la vida y a ese terrorismo no ha tenido ningún éxito en nuestra Nicaragua (...) hay que cuidarnos responsablemente más allá del terrorismo y la perversidad de unos cuantos, de unos cuartos que gracias a Dios nuestro pueblo ha sabido identificar”