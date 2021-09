Nicaragua recibirá 1,5 millones de dosis contra la covid-19 en septiembre

9:15 a.m.

(EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció este jueves que recibirán más de 1,5 millones dosis de vacunas contra la covid-19 en lo que resta de septiembre, una cantidad que duplica el número recibido hasta ahora.



La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que en lo que resta de la presente semana Nicaragua recibirá 337.000 dosis de AstraZeneca donadas por España a través del mecanismo Covax, que garantiza medicinas a países pobres, y en todo septiembre obtendrá 1.540.370 inyecciones más.

Datos que según el asesor de Prevención y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Enrique Pérez, tienen su origen en el Ministerio de Salud de Nicaragua, indican que hasta esta semana en el país se han inyectado un total de 645.733 dosis de vacuna anticovid.



De acuerdo con la misma fuente, 443.053 son primeras dosis y 202.680 son segundas dosis.



Nicaragua ha aplicado las vacunas AstraZeneca, Covishield y Sputnik V, a las que se sumarán la Pfizer y la Sinopharm, esta última elaborada en China.



Una parte de estos preparados corresponden a donaciones de España, India y Noruega, y otra a compras a Rusia.



Murillo también llamó este jueves a los nicaragüenses a "tomar en cuenta todas las medidas, todas las recomendaciones, y no ponerle mente al terrorismo de salud", como califica toda información sobre el impacto de la pandemia en Nicaragua que no tiene como fuente directa el Gobierno que preside su esposo, el sandinista Daniel Ortega.



La vicepresidenta y primera dama emitió su queja un día después de que el asesor de la OPS Pérez, afirmó que los casos de la covid-19 en Nicaragua se han incrementado un 12 %, y que el 94 % de los municipios de país, 144 de los 153, "se ven afectados", datos que dijo haberlos tomado de Ministerio de Salud nicaragüense.



El funcionario de la OPS también ha advertido la necesidad de disponer de "datos precisos" y "evitar lugares concurridos" para enfrentar la pandemia.



En tanto, el Ejecutivo nicaragüense impulsa lo que denomina una "estrategia singular", que incluye promover actividades de aglomeración y no detener la economía.

"Hay quienes abren la boca para sacar culebras, sapos, porque no quieren que la gente se gane la vida", expresó Murillo al criticar a los que llaman a una cuarentena.



El miércoles el Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos independientes, hizo un "llamado urgente a cuarentena voluntaria", luego de que el Gobierno informó de 568 casos confirmados en su más reciente informe, la cantidad más alta en el lapso de una semana desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua, también con base en los datos oficiales.



Según el Ministerio de Salud, la pandemia ha dejado de 200 muertos por covid-19 y 11.538 casos confirmados desde marzo de 2020.



La red de médicos independientes, por su lado, reporta "22.086 casos y 4.002 muertes sospechosas por sintomatología asociada o presuntiva de covid-19", cifras que no reconoce el Gobierno.