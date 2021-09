Monseñor Álvarez: Nicaragua, Dios nos libera del miedo, la libertad interior nadie la puede quitar

Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de la Diócesis de Matagalpa exhortó a los nicaragüenses a no tener miedo y confiar en Dios, ya que él nos hace libres y esa libertad nadie nos la puede arrebatar, sobre todo cuando se trata de la libertad interior. Álvarez exhortó identificar esos miedos e instó a "abrirse a otros sin exclusión y exclusividades".

"El Señor hoy domingo una vez más nos vuelve a liberar del miedo, cuando las libertades fundamentales de una persona se ven conculcadas, se ven obstruidas, cuando las libertades fundamentales hasta de un pueblo se ven conculcadas, hay una libertad hermanos que nos queda, que es la más profunda y es donde surgen o nacen las otras libertades, y nadie nos la puede quitar...es la libertad interior" aseguró el obispo de Matagalpa durante la homilía celebrada en la Catedral de San Pedro Apóstol.

Álvarez agregó a los feligreses "yo les comparto con sencillez que estoy viviendo una de las épocas de mayor libertad interior, de mayor libertad, porque la libertad a mi no me la regala nadie, a mi no me la da nadie, la libertad la llevamos cada uno de nosotros en el interior y tu eres libre interiormente para profesar tu fe, eres libre para pensar según tus criterios, tus opciones, eres libre para luchar, trabajar por nobles ideales, eres libre interiormente para conquistar nuevos espacios de paz, justicia, misericordia, eres libres para perdonar, para reconciliarte, para construir fraternidad, eres libre interiormente para no dejarte robar la esperanza".

El obispo instó a los nicaragüenses a mirar siempre a Cristo crucificado, pues viene la resurrección ante un panorama que pareciera que todo se acabó "¿por qué necesitamos los nicaragüenses al ver al crucificado? porque en el crucificado está el resucitado...y nos da la esperanza. Un pueblo que siempre mire al crucificado, será un pueblo que siempre tendrá esperanza en su corazón aunque el mundo diga lo contrario" alentó.

"Ya si quieren violar las otras libertades, la libertad interior es inviolable, ahí solo Dios puede llegar. Precisamente es una libertad que procede de Dios" mencionó Álvarez.

"Hoy decimos a Nicaragua, effeta, que quiere decir, ábrete, apertura a los demás, a sus opiniones y criterios como expresión de una organización plural, abrirse al otro nos da la posibilidad de ser grandes y construirnos como nación pues del yo se pasa al tu, respetando la dignidad de la otra persona. Abrirse al de la otra acera al de la otra cancha, abrirse al otro que propone otros caminos de paz" instó Monseñor Álvarez.