Opositor Ángel Rocha sale de centro de detención en EEUU, revela que hay ex policías y paramilitares pidiendo asilo

11:45 a.m.

El pasado 04 de septiembre salió en libertad bajo palabra de un centro de detención para inmigrantes en Texas, Estados Unidos, Ángel Gabriel Rocha Amador de 27 años, quien huyó de Nicaragua por la persecución política del régimen de Daniel Ortega contra las voces disidentes. Rocha es integrante del Movimiento Estudiantil 19 de abril que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Rocha narró a 100%Noticias que el pasado 24 de junio decidió exiliarse empujado por la falta de justicia, libertad y democracia en Nicaragua, también para evitar represalias contra su familia.

“Estamos al margen de la ley, en Nicaragua denunciar violaciones de derechos humanos es un delito sos criminalizados y encarcelado, evidente que las garantías constitucionales que deseamos no hay en este momento, soy joven aspiro a un futuro donde pueda prepararme y en Nicaragua no existen esas oportunidades, mis compañeros presos, no existe seguridad, también lo hice por mi familia por mi hermana”, expresó

“Al salir de Nicaragua ese miedo se duplica porque no sabes lo que va a pasar en medio de todo ese trayecto, corrí con la bendición de Dios, en el camino vas con gente que no conoces y te encuentras con nicaragüense que van en esa travesía (...) a veces lloras cuando te das cuenta de noticias por ejemplo el arresto de mi compañero Max Jerez, cada quién toma su decisión yo la respeto, respeto mucho a las personas que se exilian y también a las personas que deciden quedarse”, dijo

El 12 de julio, Rocha se entregó a la patrulla fronteriza, quienes lo entrevistaron y enviaron a celdas provisionales, posteriormente lo trasladaron a un centro de detención en Hanson, Texas. Una vez en el centro, Rocha se sorprende al enterarse que en el lugar hay nicaragüenses que fueron policías y paramilitares buscando asilo político.

“Habían policías que desertaron y paramilitares, me di cuenta por otros nicaragüenses que estaban en el lugar, algunos se esconden o te evaden porque te conocen te han visto públicamente, yo logré identificar alrededor de tres personas que eran paramilitares que llevaban pruebas, te quedas sorprendido como la misma gente que apoya a Ortega se está viniendo”, manifestó

Algunos ex policías buscan asilo político porque fueron amenazados, según Rocha “Los policías decían abiertamente que eran policías incluso gente que corrían con suerte no tardaban mucho tiempo en los centros de detención quizás 15 días, en mi caso me tocó estar mes y medio en ese centro (....) yo escuché a dos policías decir que se sentían amenazados y que eran chantajeados con su familia que les iban a quitar la casa”

El joven informó que todos los días llegan nicaragüenses a los centros de detención, lo cual confirma que en julio fueron detenidos en la frontera más de 13 mil nicaragüenses.

Rocha agregó que se reunirá con miembros de la diáspora para seguir trabajando por Nicaragua “voy a empezar de cero, arreglar mi estatus migratorio y mi estabilidad, pero tengo previsto reunirme con gente de la diáspora y agentes del Departamento de Estado que quieren conversar con los que han estado involucrados en la lucha, vamos a estar en esa reunión vamos a ver qué hacemos para empujar la lucha, aunque estemos en el exilio no hay que dejar de decir libertad tanto para Nicaragua como para los presos políticos y justicia por los muertos de abril”