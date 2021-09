Ivermectina y colchicina no funciona para la covid-19 y la distribuyen en Nicaragua, denuncia Leonel Argüello

El epidemiólogo Leonel Argüello, quien se mantiene constantemente brindando recomendaciones para evitar el contagio de la covid-19, alertó que la ivermectina y la colchicina la distribuyen en Nicaragua, cuando ese medicamento no funciona ni para prevenir ni curar el coronavirus.

"La ivermectina y la colchicina que se andan distribuyendo en el país por todos lados, no funciona ningún médico que este bien preparado, puede estar brindando la colchicina y la ivermectina, porque se ha demostrado por la Organización Mundial de la Salud, la FDA o Administración de Drogas de medicamentos de los EEUU y el EMA de Europa, que no funciona" reiteró Argüello.

El médico recordó que esta enfermedad es viral y hasta el día de hoy "no existe ningún tratamiento preventivo y correctivo de esta enfermedad".

"El tratamiento se basa en los síntomas de las personas, en el manejo de los malestares. Por ejemplo si usted tiene dolor de cabeza un analgésico, si usted tiene fiebre un antifebril, si usted tiene diarrea un antidiarréico, si usted tiene dolor en el cuerpo un medicamento para los dolores en el cuerpo. Esa es la la manera de tratar la covid-19" indicó el epidemiólogo.

Argüello en su segmento "Por Tu Salud Nicaragua" explicó que si usted siente los síntomas de covid-19 debe tranquilizarse, si no se ve ninguna complicación lo más probable es que en una semana se le quiten.

"Recordemos que mas del 80% de la población no se va a complicar. Usted no debe tomar ningún medicamento preventivo, porque ninguno previene y ninguno cura la enfermedad. El tratamiento es basado en los síntomas y malestares, no se deje engañar, no hay un tratamiento específico ni las vitaminas, ni el zinc, ni ninguna otra cosa que se está dando va a funcionar" precisó.

Enfatizó que no se debe confundir un tratamiento que uno tiene que darle a una persona en su casa, con el tratamiento que se le da a una persona ya complicada y que está en el Hospital "son dos cosas totalmente diferentes, existen normas para el tratamiento de pacientes fuera y dentro de los hospitales" dijo.

Suben casos covid

El Observatorio Ciudadano Covid-19 reportó 1.088 nuevos casos sospechosos de coronavirus, lo que representa un 36% de incremento en relación a los reportados la semana anterior. En la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre el observatorio contabilizaron 191 fallecimientos por sospechas de COVID-19.

En el informe el Observatorio Ciudadano indicó que hasta el primero de septiembre se reporta un acumulado de 23.225 casos sospechosos verificados. En esta semana se registraron 1.088 nuevos casos sospechosos, lo que representa un 36% de incremento en relación a los reportados la semana anterior.

A partir del análisis de los datos, el informe advierte que se están enfermando personas más jóvenes en comparación al periodo analizado en 2020, por lo cual insistieron en el llamado a “cuarentena voluntaria” durante el mes de septiembre para salvar todas las vidas posibles.

En total el Ministerio de Salud han informado de 200 muertos a causa de la covid-19 y 11.538 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, cifras que no son reconocidas por el gremio médico independiente.