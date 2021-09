Envían a juicio a precandidato presidencial Medardo Mairena en Nicaragua y a tres opositores más

El Ministerio Público en Nicaragua controlado por Daniel Ortega remitió a juicio oral al precandidato presidencial Medardo Mairena, al líder campesino Freddy Navas, al dirigente estudiantil Max Jérez y al analista político y experto en temas electorales José Antonio Peraza. La audiencia se llevó a cabo este martes en el Complejo policial Evaristo Valle, mejor conocido como "El Nuevo Chipote" en Managua.

Los cuatro opositores enviados a juicio, se les confirmó la prisión preventiva por el supuesto "delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua. La autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva a todos los acusados y remitió las causas a juicio" dice una nota divulgada por la fiscalía.

90 días de prisión para Parajón

La fiscalía también informó que realizaron la "audiencia especial de garantías constitucionales" para el joven opositor Yader de los Ángeles Parajón, quien días atrás fue reportado como desaparecido por la Asociación de Madres de Abril (AMA). La última noticia que se conoció del joven es que fue secuestrado por la policía en el puesto fronterizo de El Guasaule, con rumbo a Honduras.

Según la fiscalía pidieron ampliación de la investigación contra Parajón "por estar siendo investigado por la Policía Nacional por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal. Presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Asimismo ha celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. La audiencia especial se llevó a cabo hoy mismo, la solicitud fue admitida y se dictó detención judicial por 90 días" destaca la fiscalía.

Aunque en todos los comunicados el Ministerio Público indica que cumplen con los "derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas" los familiares de los presos en celdas de "El Chipote Nuevo" en Managua dicen lo contrario. Ya que han sido sometidos a intensos interrogatorios, están aislados, incomunicados, sometidos a torturas sicológicas, sin permitirles libros y biblia para leer. La única y primera visita la tuvo la mayoría cuando tenían 60, 70, 80 y 90 días de estar presos y sin conocerse en paradero exacto.

Juristas han criticado las acusaciones de la fiscalía, por no encontrarles pies y cabeza, ya que no documentan el paso a paso de la supuesta "conspiración", no precisan si fue consumada, no hacen una relación detallada de los hechos y criminalizan la opinión y expresión de los acusados, ya que ponen como pruebas entrevistas públicas, tuits, post de facebook. Violando de esta manera el sagrado derechos de los nicaragüenses a la expresión e información.